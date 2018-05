Makheia : De l’or avec l’Ordre de Malte France

Le Grand Prix du Brand Content récompense les meilleures stratégies de contenu de marques, l'occasion de valoriser les acteurs ayant développé des stratégies de contenu innovantes. Pour cette 9e édition, dans la catégorie Humanitaire / Social / Grande cause, c'est l'Ordre de Malte France qui remporte l'Or pour le dispositif anniversaire 90 ans #sansfanfare réalisé avec Mademoiselle Scarlett, l'agence d'Activation Publicitaire du Groupe. Un dispositif innovant mixant publicité, médias sociaux, vidéo et viralité des contenus.

Pour célébrer ses 90 ans, l'Ordre de Malte France avait donné le ton avec un principe de « non-commémoration », un événement #sansfanfare, campagne lancée via un dispositif télé, cinéma et digital.

Pour autant, cette posture #sansfanfare n'excluait pas de partager des émotions fortes et positives et de jouer les célèbres notes de musique de « Joyeux anniversaire ». C'est donc à travers un film anniversaire inédit - mixant sons et actions - que l'Ordre de Malte a déployé une stratégie de contenus invitant à découvrir, derrière chaque note, une des 9 histoires filmées sur le terrain caméra au poing. 9 portraits d'équipes terrain et de bénéficiaires qui racontent le quotidien.

Innovation, qualité et impact sont les principaux critères qui ont retenu l'attention du jury, pour ce dispositif de brand content ayant nécessité 7 mois de tournage caméra au poing, produit 10 films, et généré + 30 000 fans et 4,5 millions de vues…

À découvrir en images par ici : https://youtu.be/zdasFI26d5g