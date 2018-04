Makheia : Résultats 2017

Paris, le 26/04/2018 18 h00

2017 : UNE ANNEE D'OPTIMISATION DU GROUPE

AVEC UNE MARQUE UNIQUE ET L'INTEGRATION DE NOUVEAUX METIERS

MAKHEIA, lors du conseil d'administration qui s'est tenu le 26 avril 2018, a arrêté les comptes de l'exercice 2017.

Dans un contexte économique 2017 toujours fragilisé et peu favorable aux investissements de communication, l'exercice se clôture sur un chiffre d'affaires consolidé stable à 19,6 M€ mais avec nette amélioration des résultats, notamment au 2ème semestre 2017 qui ressort bénéficiaire.

L'activité a été portée par la consolidation de la relation avec les clients récurrents (70 % du CA) et une part des activités digitales toujours croissante (72 % en 2017). Ainsi, le revenu brut s'inscrit à 15,7 M€.

Cette amélioration des résultats sur le S2 2017, gage des actions d'optimisation, de croissance des activités dans le digital et de la réduction des coûts d'exploitation, n'a, néanmoins, pas permis de rattraper l'intégralité du retard constaté sur l'exercice. En revanche, elle laisse augurer de bonnes perspectives en termes de retour à la profitabilité. Compte tenu des actions d'abaissement du point mort, le Résultat Opérationnel Courant ressort à + 102 K€ (+ 479 sur le S2) contre une perte de 690 K€ sur l'exercice 2016. Globalement, le Résultat Net consolidé après impôt ressort à -701 K€ en 2017, contre - 1 022 K€ en 2016.

L'augmentation de capital de 3,4 M€ réalisée en juillet 2017 a permis de consolider les fonds propres qui ressortent à 13,8 M€ au 31 décembre 2017 pour un endettement financier net de 2,9 M€, soit un gearing de 21%.

UNE ANNEE MARQUEE PAR UNE NOUVELLE ORGANISATION AUTOUR DE TROIS POLES INTEGRANT LA DATA ET LE DEPLOIEMENT D'UNE NOUVELE EXPERTISE

Après deux acquisitions en 2016, une digitale et l'autre publicitaire, le Groupe a optimisé son organisation et simplifié l'articulation de ces métiers. MAKHEIA, se concentre désormais au travers d'une marque unique : MAKHEIA, et se repositionne autour d'une nouvelle signature « Think Data / Act Content ».

Le Groupe a, par ailleurs, enrichi ses expertises avec l'intégration, en ce début d'année, des métiers consacrés au « BRANDING & DESIGN DE MARQUE » avec l'arrivée de Laurent Vincenti - designer et spécialiste reconnu de la marque. Le Groupe propose ainsi une offre complète allant du conseil en stratégie de marque - intégrant réflexion sur la plateforme de marque, design identitaire - au déploiement multicanal en offrant le meilleur du digital associé à la performance des contenus et l'efficacité du marketing affinitaire, afin d'optimiser l'équation « marque-publics-contenus ».

UN DEBUT D'ANNEE RICHE EN RECOMPENSES

Après avoir été récompensé à 13 reprises lors de prix professionnels en 2017, MAKHEIA, a remporté sur le premier trimestre plusieurs prix décernés par la profession, parmi lesquels :

- Grand Prix Top Com de la RSE et un Top Com d'or pour la refonte de la plateforme digitale de WWF France.

- Top Com d'argent pour la création d'un Jobboard de l'Observatoire des Industries Chimiques (Catégorie Digital, site dédié).

- De l'or au Grand prix du Brand Content pour l'Ordre de Malte (« 90 ans sans fanfare »)

PERSPECTIVES

Dans un contexte de confiance retrouvée des grands donneurs d'ordre et d'une reprise du marché de la communication, MAKHEIA confirme ses objectifs de retour à l'équilibre sur l'ensemble de ses filiales grâce à :

- La croissance de ses activités en corrélation avec la reprise du marché.

- Le renforcement des expertises du Groupe et l'intégration de nouveaux talents « digitaux » pour l'accompagnement du lancement commercial du Data Content afin de mieux répondre aux besoins de ses clients dans un environnement changeant porté sur le digital et la data.

A propos de MAKHEIA :

Groupe de communication coté sur Euronext Growth et élu meilleur Groupe de communication indépendant (2015), MAKHEIA se revendique comme le premier groupe « post-publicitaire » et se place parmi les 5 plus importants acteurs du marché en France.

Notre credo : optimiser et développer les relations entre les marques et leurs consommateurs.

Chez Makheia, depuis 10 ans, nous militons pour harmoniser stratégies de communication et écosystèmes digitaux - innovation digitale et production de contenus avec la stratégie de marque de nos clients.

Nous pensons les déploiements tactiques qui leur permettront de générer de la valeur, et de toucher avec justesse tous leurs publics via les canaux les plus performants : web, mobile, print, publicité, TV, médias sociaux…

Nous sommes des multiexperts, combinant analyses data et sémantique, expertise digitale, réflexion stratégique, création, content pour offrir aux marques des contenus contextualisés.

Nous revendiquons l'hyper-pertinence, à savoir l'équation marque-publics-contenus la plus vertueuse pour concevoir une communication fine, juste, précise.

Notre organisation, saluée par de nombreux baromètres de satisfaction, permet de faire rimer créativité, efficacité et compréhension stratégique.

Le groupe est organisé autour de six expertises :

> Le branding et design de marque > L'innovation digitale > L'ingénierie éditoriale > L'activation publicitaire > Le marketing affinitaire > L'activation des transformations

MAKHEIA est certifié ISO 9001 et bénéficie de la qualification Entreprise innovante d'OSEO.

A découvrir sur www.makheia.com

ISIN FR0000072993 - ALMAK - REUTERS : ALMAK.PA - BLOOMBERG : ALMAK:FP

Prochaine communication : Communiqué sur l'Assemblée générale Annuelle, le 27 Juin 2018.

Pour toute information :

Makheia Group : Isabelle Moneyron : imoneyron@makheia.com

Les informations financières de Makheia Group sont accessibles ici : http://www.makheia.com/finances/