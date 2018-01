Manchester United : Everton 0-1 United

01/01/2018, par Francais.ManUtd.com

Les Red Devils, privés de plusieurs joueurs blessés, sont tout de même parvenus à faire la différence ce soir à Goodison Park...

Le début du match laissait présager une rencontre rythmée : dès la première minute de jeu, les Toffees venaient titiller De Gea, mais la frappe, non centrée, était envoyée directement dans les gants de l'Espagnol.

Après ce coup de semonce, Everton obtenait trois corners coup sur coup. Au troisième corner, les Toffees venaient menacer plus sérieusement De Gea mais Lingard repoussait de la tête le tir dangereux d'Everton.

Quelques minutes plus tard, c'était Rojo qui réussissait un tacle salvateur, stoppant par là même Niasse dans son élan.

Mata plaçait coup franc axial pour Rojo, dont la tête n'inquiétait pas Pickford. Restant dans la moitié de terrain des Toffees, Shaw décalait pour Martial qui manquait de peu les cages du portier mais ce dernier, secouru par ses défenseurs, dégageait le cuir.

Manchester United enchaînait les contre-attaques réussies en fin de première période, avec notamment des tentatives de Herrera, Pogba et Lingard mais aucune de ces frappes n'était centrée et à la pause, le score restait nul et vierge.



Dès la reprise, Pickford était mis en difficulté par une frappe de Mata qu'il repoussait in extremis d'une claquette. Il ne parvenait toutefois pas à arrêter Martial quelques minutes plus tard : sur une passe en retrait de Paul Pogba, Martial enroulait une frappe et trompait Pickford sur sa gauche, rompant au passage le statut quo.