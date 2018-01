MANITOU : bondit après un exercice 2017 particulièrement dynamique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Manitou bondit de 7,67% à 33,70 euros après avoir publié un chiffre d’affaires du quatrième trimestre bien supérieur aux prévisions. Sur les trois derniers mois de 2017, le fabricant d’engins de manutention a enregistré une croissance de son activité de 35% (+29% en comparable) à 432 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le consensus le donnait à 375 millions d’euros, Oddo BHF visait 372 millions. Sur l’ensemble de l’exercice, Manitou a vu ses revenus croitre de 19% à 1,59 milliard d’euros, dépassant là aussi les attentes puisque le consensus était de 1,534 milliard.Tous les voyants sont au vert pour le fabricant d'engins de manutention, soulignent en chœur les analystes, dont toutes les divisions ont contribué à la croissance. Dans le pôle Manutention et nacelles (MHA), principale activité du groupe, le chiffre d'affaires a augmenté en 2017 de 21% à plus d'un milliard d'euros. Manitou a su répondre à la demande de nouveaux produits exprimée sur les marchés qu'il adresse puisque ses lancements ont été couronnés de succès.La performance de la division CEP (Matériel compact), de son côté, a été notamment soutenue par l'intégration de la société indienne TEPL dont l'acquisition a été finalisée début mai 2017. La croissance de ce pôle a atteint 20% en 2017.Manitou a également dévoilé une évolution très satisfaisante de son carnet de commandes qui, à 709 millions d'euros à fin décembre, a doublé en un an. Signe d'une performance commerciale très solide, cette hausse s'accompagne aussi d'une nécessité d'accélérer le rythme de production et de livraison des produits, ce qui s'est traduit par du recours à l'intérim de la part de Manitou. Le groupe a donc dû assumer des dépenses supplémentaires, auxquelles s'ajoutent des coûts des matières premières en hausse. Dans ce contexte, Manitou a maintenu sa prévision d'une marge opérationnelle 2017 de 6 à 6,3% en dépit de la forte croissance de son chiffre d'affaires.Enfin, la perspective d'une croissance 2018 à changes constants de l'ordre de 10% a aussi été bien accueillie. Le consensus est à +6% pour l'instant. Manitou n'a pas dévoilé de cible de marge mais, lors de la conférence avec les analystes, les dirigeants ont indiqué que l'activité du groupe laisse des marges de manœuvre pour continuer à améliorer la rentabilité, relate Oddo BHF. Ce dernier souligne que Manitou est un habitué des prévisions de croissance organique prudente avant d'atterrir à un niveau bien supérieur. Pour sa part, Gilbert Dupont a d'ores et déjà relevé sa cible 2018, de 1,60 à 1,71 milliard d'euros, et sa recommandation d'Accumuler à Acheter sur Manitou.