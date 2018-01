Manitou : les analystes saluent une publication de qualité

31/01/2018 | 16:29

En hausse de 8,3% à 33,9 euros à environ 1h15 de la cloche, le titre Manitou est l'une des stars de la séance. Et pour cause: le groupe a fait état hier soir d'une progression de 35% de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre à 432 millions d'euros, un niveau bien supérieur aux estimations des analystes.



Parmi eux, Oddo, qui a souligné dans une note qu''hormis le contexte matières premières qui freine le levier sur les marges, tous les indicateurs restent au vert'.



'Seul l'excellent parcours boursier explique notre recommandation 'neutre' adoptée en octobre dernier', a expliqué le broker, dont l'objectif de cours reste fixé à 36 euros et qui tablait sur des revenus de 'seulement' 372 millions d'euros sur la période.



'Cette publication est d'autant plus remarquable que les prises de commandes ont enregistré un nouveau plus haut historique à 551 millions d'euros (contre 363 millions au quatrième trimestre 2016), portant le carnet de commandes à un niveau record de 709 millions (contre 344 millions d'euros un an plus tôt)', a de son côté commenté Portzamparc, qui au vu de cet élément ainsi que de la bonne orientation de l'ensemble des marchés et des zones géographiques du groupe préconise désormais d'acheter le titre, contre un précédent conseil 'renforcer', et a relevé son objectif de cours de 36,6 à 38,4 euros.



Le management a de son côté réitéré sa guidance d'une marge opérationnelle courante (MOC) en hausse entre 70 et 100 points de base et a annoncé la poursuite de cette dynamique avec un chiffre d'affaires 2018 en croissance de l'ordre de 10%.



Les investisseurs ont donc plusieurs raisons de se réjouir...





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.