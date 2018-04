Manutan International : Chiffre d'Affaires du 1er SEMESTRE 2017/2018

Gonesse, le 13 Avril 2018

GROUPE MANUTAN

Chiffre d'Affaires du 1er SEMESTRE 2017/2018

(en milliers d'euros) CA à fin Mars 2018 CA à fin Mars 2017



T2 2018



T2 2017



T1 2018



T1 2017 Chiffre d'affaires à périmètre constant 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453 Contribution des sociétés acquises 0 0 0 0 0 0 Chiffre d'affaires total 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453

Au deuxième trimestre de son exercice 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en croissance de 2,4% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, incluant un effet de change de -0,7% et un effet jours de -1,6% (+4,7% à change et jours constants). Le chiffre d'affaires s'établit donc à 170,2 millions d'euros contre 166,2 millions d'euros pour le deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Sur le premier semestre 2017/2018, l'activité du Groupe Manutan est en hausse de 4,6% (+5% à change constant et +6% à change et jour constant) par rapport au premier semestre de l'exercice 2016/2017. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 357,3 millions d'euros au 31 mars 2018 contre 341,7 millions d'euros au 31 mars 2017.

Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente un paysage homogène :

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017 T2 2018 T2 2017 T1 2018 T1 2017 Nord 21 706 21 140 10 658 10 815 11 048 10 324 Centre 61 755 60 039 31 645 31 498 30 110 28 541 Est 12 734 10 617 5 975 5 148 6 759 5 470 Sud 207 661 198 376 94 405 91 726 113 256 106 650 Ouest 53 414 51 507 27 478 27 039 25 936 24 468 TOTAL 357 270 341 678 170 160 166 226 187 110 175 453

A change et jours constants 1er

Trimestre 2ème

Trimestre 3ème

Trimestre 4ème

Trimestre



Exercice Nord +10.3% +6.1% +8.2% Centre +7.3% +2.2% +4.6% Est +20.3% +13.9% +17.3% Sud +5.6% +4.6% +5.4% Ouest +7.5% +5.8% +6.6% Total Groupe +6.9% +4.7% +6.0%

La zone Nord affiche une croissance de +6,1% sur le second trimestre notamment en Suède et en Norvège.

La zone Centre a été marquée par la mise en place de l'ERP Groupe sur le second trimestre en Hollande. La zone affiche tout de même une croissance de +2,2%.

L'activité de la zone Est continue sa dynamique de croissance à deux chiffres sur le second trimestre (+13.9%), notamment grâce à la Pologne et la Slovaquie.

La croissance du chiffre d'affaires de la zone Sud est principalement porté par l'activité de Manutan en France, Italie et l'Espagne.

La zone Ouest affiche une croissance de +5,8% sur le second trimestre portée par l'ensemble de ses marchés dans un contexte économique toujours incertain.

Avec une situation financière toujours très solide et l'ambition de soutenir sa croissance rentable, le Groupe continuera à mettre en oeuvre sa stratégie de développement tout en maintenant son plan d'investissements moyen terme.

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan figure parmi les leaders européens de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités. Son offre de produits et services, l'une des plus larges d'Europe, lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs achats indirects. Avec 25 filiales implantées dans 17 pays d'Europe, le groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 709 millions d'€ en 2016/2017. Manutan France et Belgique ont été labellisées Best Workplaces 2018.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris - compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www.manutan.com

Prochain rendez-vous : publication des résultats du 1er semestre 2017/2018 :

Le 05 Juin 2018 (après clôture du marché)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Manutan International via Globenewswire