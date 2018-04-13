Manutan International : Chiffre d'affaires +4,6% au S1

13 avril (Reuters) - Manutan International annonce
vendredi :
* SUR LE PREMIER SEMESTRE 2017/2018, L'ACTIVITÉ DU GROUPE
MANUTAN
EST EN HAUSSE DE 4,6% (+5% À CHANGE CONSTANT ET +6% À CHANGE ET
JOUR CONSTANT)
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES S'ÉTABLIT AINSI À 357,3 MILLIONS
D'EUROS
AU 31 MARS 2018 CONTRE 341,7 MILLIONS D'EUROS AU 31 MARS 2017.
* AU DEUXIÈME TRIMESTRE, L'ACTIVITÉ DU GROUPE MANUTAN
EST EN
CROISSANCE DE 2,4%, INCLUANT UN EFFET DE CHANGE DE -0,7% ET UN
EFFET JOURS DE -1,6% (+4,7% À CHANGE ET JOURS CONSTANTS) : LE
CHIFFRE D'AFFAIRES S'ÉTABLIT À 170,2 MILLIONS D'EUROS
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(Rédaction de Paris)