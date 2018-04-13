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Manutan International : Chiffre d'affaires +4,6% au S1

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13/04/2018 | 18:01

13 avril (Reuters) - Manutan International annonce vendredi :

* SUR LE PREMIER SEMESTRE 2017/2018, L'ACTIVITÉ DU GROUPE MANUTAN EST EN HAUSSE DE 4,6% (+5% À CHANGE CONSTANT ET +6% À CHANGE ET JOUR CONSTANT)

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES S'ÉTABLIT AINSI À 357,3 MILLIONS D'EUROS AU 31 MARS 2018 CONTRE 341,7 MILLIONS D'EUROS AU 31 MARS 2017.

* AU DEUXIÈME TRIMESTRE, L'ACTIVITÉ DU GROUPE MANUTAN EST EN CROISSANCE DE 2,4%, INCLUANT UN EFFET DE CHANGE DE -0,7% ET UN EFFET JOURS DE -1,6% (+4,7% À CHANGE ET JOURS CONSTANTS) : LE CHIFFRE D'AFFAIRES S'ÉTABLIT À 170,2 MILLIONS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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VE / CA 2019 0,84x
Capitalisation 713 M
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