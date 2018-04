Manutan : hausse de 4,6% des ventes au 1er semestre

13/04/2018 | 18:29

L'activité du Groupe est en hausse de 4,6% sur le premier semestre 2017/2018 (+5% à change constant et +6% à change et jour constant) par rapport au premier semestre de l'exercice 2016/2017. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 357,3 millions d'euros contre 341,7 millions d'euros.



Au deuxième trimestre, l'activité du Groupe est en croissance de 2,4% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires s'établit à 170,2 millions d'euros contre 166,2 millions d'euros.



L'activité de la zone Est continue sa dynamique de croissance à deux chiffres sur le second trimestre (+13.9%), notamment grâce à la Pologne et la Slovaquie.



La croissance du chiffre d'affaires de la zone Sud est principalement porté par l'activité de Manutan en France, Italie et l'Espagne.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.