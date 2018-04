Marathon Petroleum se renforce avec une acquisition majeure

New York (awp/afp) - Le groupe énergétique américain Marathon Petroleum a annoncé lundi racheter son compatriote Andeavor, fabricant de pipelines et acteur important dans le secteur de la raffinerie, pour plus de 23 milliards de dollars.

La transaction s'effectuera en actions et en numéraire, pour 23,3 milliards de dollars, Marathon proposant 152,27 dollars par titre Andeavor. La prime est d'environ 24%, comparé au cours de clôture d'Andeavor vendredi soir à Wall Street.

Elle valorise toutefois la cible à 35,6 milliards de dollars une fois rajoutée la dette, ajoute Marathon.

Les actionnaires de Marathon détiendront 66% de la nouvelle entreprise et ceux d'Andeavor 34%.

Ce mariage va créer un géant américain de la raffinerie avec des capacités de traitement d'un peu plus de 3 millions de barils équivalent pétrole par jour, soit 15% de la demande de brut américaine.

Marathon était déjà le premier raffineur aux Etats-Unis avec sept raffineries aux capacités importantes, notamment dans le Midwest. Andeavor dispose pour sa part de huit sites situés sur la cote ouest.

"La transaction allie deux entreprises fortes et complémentaires afin de créer un leader américain du raffinage, du marketing et du +midstream+ (stockage et transport d'hydrocarbures, NDLR) tout en construisant une plateforme en bonne position sur le long terme pour créer de la croissance et de la valeur pour les actionnaires", a souligné Gary Heminger, le PDG de Marathon.

L'opération, qui a déjà été approuvée par les conseils d'administration respectifs des deux sociétés, doit encore recevoir le feu vert des autorités de la concurrence.

A Wall Street, le titre Andeavor bondissait de 19,21% à 145,89 dollars vers 11H45 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance. L'action Marathon ne s'échangeait pas encore.

afp/buc