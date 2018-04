MARATHON PETROLEUM : rachète Andeavor pour 23,3 milliards de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Marathon Petroleum Corp a annoncé le rachat d’Andeavor pour 23,3 milliards de dollars, ce qui aboutira à la création du plus important groupe de raffinage aux Etats-Unis. L’opération en actions et en numéraire valorise Andeavor 152,57 dollars par titre, ce qui représente une prime de 24,4% par rapport au cours de clôture du 27 avril. Cette acquisition aura un impact immédiatement relutive sur le résultat et le cash flow par action et au moins 1 milliard de dollars de synergies sont attendues.La transaction a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée au second semestre.