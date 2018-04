MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS : MBWS) avertit encore sur ses résultats 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) perd 4,89% à 8,37 euros, signant la plus forte baisse du marché SRD. Le groupe de spiritueux, empêtré dans les difficultés de sa filiale polonaise, a abaissé son estimation d'Ebitda 2017 pour la deuxième fois depuis le début de l'année. MBWS l'anticipe désormais entre -11 et -12 millions d'euros. Début février, le groupe avait déjà averti qu'il enregistrerait une perte d'Ebitda sur 2017, à hauteur de 6,5 millions d'euros. Entretemps, MBWS a mis fin aux fonctions du directeur général Jean-Noël Reynaud.Dans ce contexte tourmenté, la date de publication des comptes 2017 n'est toujours pas fixée et le Conseil d'administration de Marie Brizard ne pourra pas les arrêter avant la fin du mois.La nouvelle dégradation attendue des comptes 2017 de MBWS est liée à une charge de 4,5 millions d'euros que le groupe aurait dû initialement enregistrer sur l'exercice 2018. Elle concerne principalement la Pologne. C'est bien la situation dans ce pays, deuxième marché du groupe après la France, qui a justifié les avertissements sur résultats. Marie Brizard y est confronté à une guerre des prix sur le marché de la vodka pure et a identifié une dérive des dépenses promotionnelles.Après avoir débarqué la direction de sa filiale polonaise, le groupe de spiritueux a mené un audit sur ces excès qui a conduit à la réaffectation des dépenses promotionnelles constatées au quatrième trimestre 2017 sur les quatre trimestres de l'exercice 2017. Les chiffres d'affaires trimestriels 2017 de la Pologne ont donc été retraités en conséquence. En parallèle de la conduite de cet audit, MBWS a renforcé ses procédures de contrôle interne, qui ont été étendues à l'ensemble des clusters d'opération du groupe.De plus, Marie Brizard Wine & Spirits a présenté un plan en cinq points destiné à stabiliser ses activités en Pologne. Outre les processus de contrôle, il met l'accent sur le renforcement des réseaux de distribution dans le pays et des équipes commerciales. De plus, MBWS Pologne compte accélérer son déploiement sur les segments les plus rentables des marchés de la vodka et du whisky. "2018 sera une année de transition et ce plan d'actions vise le redressement progressif des opérations du Groupe en Pologne", assure Marie Brizard.