Marie Brizard Wine & Spirits : double son estimation de perte d'Ebitda 2017

(Actualisé avec parcours boursier et graphique)

PARIS, 13 avril (Reuters) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) a doublé l'estimation de sa perte brute d'exploitation (Ebitda) pour l'exercice 2017 à la suite d'un audit sur ses activités en Pologne, où les ventes ont décroché l'an dernier.

Le groupe de vins et de spiritueux a aussi annoncé vendredi un "plan d'actions correctives" en Pologne ainsi que le report de la publication de ses résultats financiers et de son assemblée générale annuelle.

MBWS estime désormais son Ebitda 2017 dans une fourchette de -11 millions à -12 millions d'euros, alors qu'il prévoyait en février une perte d'Ebitda de 6,5 millions pour cet exercice.

Le groupe, propriétaire entre autres du whisky William Peel et de la vodka Sobieski, explique dans un communiqué qu'il comptabilisera en 2017 une charge de 4,5 millions d'euros qui devait être initialement enregistrée en 2018.

La charge concerne la Pologne et dans une moindre mesure les Etats-Unis, où le groupe a été amené à retraiter les chiffres d’affaires trimestriels et annuels de l'exercice 2017.

"(...) la nouvelle directrice générale de la filiale polonaise, Ania Jakubowski, entrée en fonction début janvier 2018, a présenté au conseil d’administration du groupe un plan d’actions détaillé", explique Marie Brizard.

"Ces initiatives devraient permettre de stabiliser les activités en Pologne. Ainsi, après un exercice 2017 très dégradé, 2018 sera une année de transition et ce plan d’actions vise le redressement progressif des opérations du groupe en Pologne."

La chute de ses ventes en Pologne, où des contrats de distribution signés avec des grossistes n'ont pas atteint leurs objectifs, avait conduit MBWS à lancer en février un avertissement sur ses résultats 2017.

L’audit comptable et financier de clôture des comptes 2017 de MBWS est toujours en cours et le groupe se dit "mobilisé pour permettre la publication de ses comptes et la tenue de son assemblée générale annuelle aussitôt que possible".

En Bourse, l'action MBWS a perdu 30% de sa valeur depuis début janvier, après un recul d'autant (-29,56%) pour l'ensemble de l'année 2017.

Le titre a clôturé la semaine à 8,80 euros, un niveau de cours qui correspond à une capitalisation boursière de 249 millions d'euros.

Le communiqué : https://bit.ly/2GYYSqI

(Dominique Rodriguez, édité par Elizabeth Pineau)