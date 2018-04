Marie Brizard : chute de -9% suite à l'audit en Pologne

16/04/2018 | 12:41

Marie Brizard Wine & Spirits a annoncé les résultats des travaux d'audit interne et externe menés en Pologne. Cet audit conduise le Groupe à comptabiliser en 2017 une charge de 4,5 ME qui devait être initialement enregistrée en 2018. L'EBITDA estimé 2017 est donc désormais attendu dans une fourchette comprise entre -11 ME et -12 ME.



' Il y a sans doute un problème très significatif dans le contrôle des opérations en Pologne qui a conduit à un changement du management. Il est bon de noter que ce n'est pas le premier problème en Pologne (comptabilité, déstockage des grossistes, difficultés avec la nouvelle usine) ' a indiqué Oddo.



' A priori, sur le T4 les distributeurs polonais ont envoyé des factures ' Trade Support ' deux fois supérieurs aux attentes, 90M Zloty (20ME) vs. 40M Zloty (10ME). L'ensemble de ces factures a été enregistré sur le T4 ce qui conduit à l'effondrement des ventes de -75% sur la Pologne ' explique Oddo.



' L'explication donnée n'est pas très claire. A priori ce coût de ' Trade Support ' aurait dû être lissé sur les autres trimestres. Le management a aussi évoqué le besoin de vérifier la justification de certaines de ces factures. Tout cela reflète à l'évidence un contrôle très approximatif des opérations polonaises ' rajoute le bureau d'analyses.



