Marks & Spencer : voit rouge après son point d'activité

L'action Marks & Spencer, le distributeur britannique, perdait plus de 3% et se classait en tant que lanterne rouge de l'indice londonien FTSE 100 après la publication d'un point décevant sur ses ventes.



Au terme de la période de 13 semaines s'étant terminée le 30 décembre, les ventes du groupe ont atteint 3,2 milliards de livres sterling, en baisse publiée de 0,1%. La division britannique progresse de 1,1% dans ces termes, à 2,9 milliards, mais recule de 1,4% à données comparables en raison de la branche Habillement & maison (- 2,8%) plus que de l'alimentaire (- 0,4%).



En données publiées, la branche internationale demeure en nette baisse (- 9,8% à 309 millions), alors que des magasins déficitaires étaient fermés. M&S.com, la division en ligne, progresse de 3%.



Le directeur général, Steve Rowe, évoque 'un trimestre mitigé' marqué par de meilleures tendances lors de la période de Noël, mais aussi par la faiblesse de l'habillement en octobre et 'la sous-performance actuelle de notre branche alimentaire à données comparables'.



Marks & Spencer maintient cependant ses prévisions.









