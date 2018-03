MARKS & SPENCER : réorganise sa division non-alimentaire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Marks & Spencer a annoncé une réorganisation du management de sa division non-alimentaire (Clothing & Home) sous la férule de sa nouvelle directrice opérationnelle Jill McDonald, entrée en fonction le 2 octobre. Marks & Spencer a d'abord décider de fusionner ses pôles Femmes et Enfants et de nommer Jill Stanton à la tête de l'entité unifiée à partir de juillet. Jill Stanton était jusque-là à la tête d'Old Navy (groupe Gap) et est passée par Next, Dewhirst et Nike. Ensuite, Marks & Spencer a débauché le patron de Burton, Wes Taylor, pour prendre la direction de son pôle Hommes.Dans le cadre de ce remaniement, Michael Kerr, actuel patron du pôle Hommes et Enfants, va quitter le groupe britannique après 35 ans d'activité. Marks & Spencer a aussi annoncé le départ de Queralt Ferrer, directeur du design pour la lingerie et les vêtements de femmes.