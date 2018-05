Marks & Spencer : fermeture d'une centaine de magasins prévue

22/05/2018 | 12:37

Le groupe Marks & Spencer annonce ce jour prévoir la fermeture de plus de 100 magasins, qui vendent de la nourriture ou des vêtements, d'ici 2022 au Royaume-Uni, dans le cadre d'un 'plan de transformation radicale' de son activité.



Une fois cette 'transformation' opérée, le groupe envisage de réaliser au moins un tiers de son chiffre d'affaires grâce à des ventes en ligne. L'ouverture d'une quinzaine de magasins Simply Food reste cependant prévue.



'Nous progressons bien dans notre projet de réorganisation des points de vente, afin d'être plus pertinents pour nos clients et de soutenir nos plans de croissance en ligne. La fermeture des magasins n'est pas facile mais c'est vital pour l'avenir de M & S', a assuré Sacha Berendji, responsable chez Marks & Spencer.





