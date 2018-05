Maroc Telecom : Descriptif du programme de rachat d'cations

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Maroc Telecom, réunie le 24 Avril 2018, a décidé :

l'abrogation, à compter du 10 mai 2018, du programme de rachat en bourse tel qu'autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2017 et qui devait arriver à échéance le 8 novembre 2018 ;

l'autorisation à donner au Directoire pour opérer à nouveau sur les actions de la société, pour une durée de dix-huit mois, au Maroc ou à l'étranger, par achat d'actions en vue d'une régularisation de ses cours, et ceci conformément aux dispositions 279 et 281 de loi 17-95 du 30 août 1996 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et amendée par les lois n° 20-05 et n° 78-12 ; et

la mise en place d'un contrat de liquidité à la bourse de Casablanca. Le nombre d'actions visé par ledit contrat de liquidité ne peut en aucun cas dépasser 300 000 actions, soit 20% du nombre total d'actions visées par le programme de rachat.

Titres concernés : les actions Maroc Telecom.

Nombre d'actions détenues avant mise en oeuvre du programme : 107 854 actions.

Part maximale du capital dont le rachat est autorisé, y compris les actions visées par le contrat de liquidité : 1 500 000 actions, soit 0,17% du capital.

Prix maximum d'achat : 189 dirhams par action ou sa contrevaleur en euro.

Prix minimum de vente : 96 dirhams par action ou sa contrevaleur en euro.

Objectif du programme : Le programme de rachat consiste à intervenir sur le marché de l'action par l'émission d'ordres d'achat et/ou de vente dans l'objectif de réduire les variations excessives du cours de l'action. Ainsi, le programme intervient principalement lorsque la volatilité du titre s'écarte significativement de sa volatilité historique. Il intervient également pour assurer la liquidité des titres de la société et animer le marché.

Durée du programme : 18 mois à compter du 10 mai 2018 soit jusqu'au 8 novembre 2019.

Conformément à la réglementation marocaine, Maroc Telecom a établi une Notice d'Information relative au programme de rachat d'actions, visée par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux le 6 avril 2018 sous la référence VI/EM/005/2018. Cette Notice d'Information est disponible sur le site www.iam.ma.

