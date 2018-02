Mastercard : bat le consensus grâce aux achats de Noël

L'action du numéro deux américain des cartes de paiement grimpe de 2,5% à 173,26 dollars dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.

Mastercard a fait état d'un bénéfice net, sur une base non ajustée, en baisse à 227 millions de dollars (182 millions d'euros), soit 21 cents par action, au quatrième trimestre contre 933 millions (86 cents/action) un an plus tôt.

Le trimestre intègre une charge exceptionnelle de 981 millions de dollars liée à la réforme fiscale américaine.

Hors éléments exceptionnels, Mastercard a dégagé un bénéfice de 1,2 milliard de dollars, soit 1,14 dollar par action, un montant supérieur à l'estimation des analystes qui était de 1,12 dollar action, selon Thomson Reuters I/B/E/S.

Le chiffre d'affaires a bondi de 20,02% à 3,31 milliards de dollars, à la faveur d'une hausse du volume des paiements et des transactions traitées.

Le volume brut de transactions traitées dans le monde a progressé de 15,4% à 1.420 milliards de dollars.

Mastercard, très présent à l'international, a bénéficié de la hausse des dépenses de consommation hors des Etats-Unis. Ses volumes transfrontaliers - la valeur des transactions réalisées par des détenteurs de cartes à l'étranger - ont augmenté de 22,4% en devises locales.

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 28,5% à 1,79 milliard de dollars, en partie en raison de coûts liés à l'acquisition du spécialiste des paiements instantanés VocaLink.

Visa, le numéro un mondial des cartes de paiement, publiera ses résultats après la clôture de Wall Street.

(Aparajita Saxena à Bangalore, Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)