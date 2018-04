Mastrad : Exercice de BSA

Paris, le 24 avril 2018 - MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce l'exercice de bons de souscription d'actions émis lors de l'opération d'émission d'actions à bons de souscriptions d'actions (ABSA) avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier réalisée le 1er mars 2018



Contexte de l'opération

Le conseil d'administration du 26 février 2018 avait décidé la réalisation d'une émission d'ABSA avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé réalisé auprès de fonds d'investissement, en vertu de la délégation qui lui a été conférée aux termes de la 11ème résolution de l'assemblée générale mixte du 20 décembre 2017. L'émission avait porté sur 769.230 actions à bons de souscription d'actions.

Sont attachés aux 769.230 actions 30 bons de souscriptions d'actions (les "BSA") qui ont été détachés dès l'émission et n'ont pas fait l'objet d'une demande d'admission à la cotation.

La réalisation définitive de l'opération a été constatée le 1er mars 2018.

Les conditions d'exercice des bons donnent lieu, au gré de leurs détenteurs, à des versements complémentaires, au plus tard le 15 septembre 2018, d'un montant maximum de l'ordre de 600.000 euros et une dilution potentielle maximale de 1 312 820 actions.



Nature de l'opération

C'est dans ce cadre que quatre BSA1 ont été exercés conformément aux conditions fixées par le contrat d'émission.

Chaque BSA1, exercé au prix de 20.000 euros, donne droit à 52.575 actions ordinaires de la société.

Les souscripteurs ont libéré la totalité de leur souscription ce jour soit 80.000 euros.

La réalisation définitive de l'augmentation de capital, d'un montant nominal de 29.442 euros, assortie d'une prime d'émission de 50.558 euros, en conséquence de l'émission des 210.300 actions nouvelles de 0,14 euros a été constatée le 24 avril 2018.

Les 210.300 actions émises représentent respectivement 1,98% du capital et 1,47% des droits de vote.



Cotation des actions nouvelles

Cotation prévue le 30 avril 2018. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions existantes à compter de leur cotation - code ISIN FR0004155687.

Incidence de l'émission sur la répartition du capital et des droits de vote

Après exercice partiel BSA1 Actionnaires Nombre

d'actions % du

capital Nombre droits

de vote % de

droits de vote MASTRAD Finance (1) 4 803 607 45,24% 8 564 854 59,37% Mandataires sociaux 0,00% 0,00% Mathieu LION 193 670 1,82% 193 670 1,34% Thibault HOUELLEU 16 741 0,16% 33 482 0,23% Timothy RAMIER 5 0,00% 10 0,00% Claude RAMEAU - 0,00% - 0,00% Sabine BERNERT 50 0,00% 100 0,00% Autres actionnaires nominatifs 36 219 0,34% 72 821 0,50% Auto détention 5 408 0,05% - 0,00% BELUGA SCI (2) 151 698 1,43% 151 698 1,05% Public 5 410 034 50,95% 5 410 034 37,50% TOTAL 10 617 432 100% 14 426 669 100%

(1) dont 95% détenus par directement et indirectement par Mathieu Lion et 5% par Thibault Houelleu

(2) société civile immobilière au capital de 2000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 533 383 469 détenue à 80% par Mathieu Lion et 20% par Thibault Houelleu

Conseil de la Société - Listing Sponsor

ALLEGRA

Finance

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine avec un positionnement moyen haut de gamme. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et design. En 20 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth Paris, marché du Groupe Euronext

Code ISIN : FR0004155687 - Mnémo : ALMAS

CONTACTS

Mastrad Thibault Houelleu - Directeur général délégué

Tél. : 01 49 26 96 00 investisseurs@mastrad.fr

