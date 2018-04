Mastrad : Résultats semestriels au 31/12/2017

RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2017/2018

Paris, le 25 avril 2018 : MASTRAD (FR0004155687 - ALMAS), marque innovante dans les ustensiles de cuisine, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels pour le premier semestre de l'exercice 2017-2018, clos le 31 décembre 2017.

Comptes consolidés Mastrad* Normes françaises 31.12.17 31.12.16 Var. En K€ 6 mois 6 mois (en %) Chiffre d'affaires 3 364 5 035 -33,19% EBITDA -546 -547 0,18% Résultat d'exploitation -886 -1 094 18,98% Résultat courant avant impôt et exceptionnels -1 077 -984 -9,41% Exceptionnels 187 -12 1698,29% Impôts 41 31,7 29,34% Résultat net -849 -964 11,97% Résultat net part du Groupe -849 -964 11,97%

*Comptes consolidés audités

Malgré une baisse du Chiffre d'Affaires groupe sur le premier semestre 2017/2018 qui s'établit à 3 364 K€, L'EBITDA groupe, reste stable grâce à la bonne maîtrise des charges et de la marge brute.

Le résultat d'exploitation, bien que négatif de 886 K€ s'améliore de 19% par rapport au 31 décembre 2016. Un effet négatif du taux de change ce premier semestre 2017/2018 impacte le résultat courant avant impôts.

Par entité consolidée :

MASTRAD SA a réalisé au premier semestre 2017/2018 un chiffre d'affaires total consolidé de 2 947 K€.

Le résultat d'exploitation est négatif de 609 K€ et le résultat net est négatif de 504 K€. Le produit exceptionnel constaté au cours du premier semestre correspond à des dommages intérêts versé par un contrefacteur de la propriété intellectuelle de Mastrad.

ORKA

Au cours du premier semestre 2017/2018, la filiale du groupe Mastrad dédiée à la Grande Distribution, mise en sommeil opérationnelle depuis le 30 juin 2017, a constaté un résultat net négatif de 11 K€.

MASTRAD INC

Suite à un transfert d'activité à compter du 1er octobre 2017, la commercialisation des produits est désormais confiée à une société spécialiste du développement aux Etats-Unis de marques étrangères du secteur, rémunérée majoritairement au variable ce qui permet de réduire a minima les charges fixes et de s'appuyer sur une équipe plus large et expérimentée. Le résultat net est négatif de 332 K€ reflétant cette transition difficile mais prometteuse.

PERSPECTIVES

Mathieu Lion, Président du Groupe MASTRAD, conclut : « Même si l'activité du semestre écoulée n'a pas été satisfaisante, nous avons su maitriser nos coûts et conserver nos marges. Cet effort se poursuit.

La mise en place de notre plan d'action marketing se poursuit et commence à porter ses fruits avec une augmentation notable de notre visibilité.

Suite aux salons de début d'année, notre gamme de produits de contrôle de la température et du temps a été plébiscitée avec des référencements de premier plan chez les plus grands détaillants du secteur tels Williams Sonoma, Boulanger, Amazon ou encore Pro Idée.

Nous effectuerons les premières livraisons de notre sonde connectées Meat°It sur la fin d'exercice ce qui aura un effet positif considérable et immédiat sur l'activité.

Nous attendons donc un retour au profit sur l'exercice prochain. »

Les rapports et comptes consolidés semestriels au 31 décembre 2017 sont mis à disposition sur mastrad-paris.fr. et actusnews

Prochain communiqué : chiffre d'affaires 2017/2018 (au 30 juin 2018)

31 juillet 2018 après la clôture du marché

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr)

Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine avec un positionnement moyen haut de gamme. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et design. En 20 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays.

MASTRAD est coté sur Eurogrowth, marché du Groupe Euronext

Code ISIN : FR0004155687 - Mnémo : ALMAS

