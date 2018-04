MATTEL : Jefferies abandonne son opinion négative

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a relevé de Sousperformance à Conserver son opinion sur Mattel, tout en amenant son objectif de cours de 12 à 13 dollars. Le bureau d'études estime que les difficultés auxquelles est confronté le fabricant de jouets à court terme sont bien intégrées et identifiées par le marché. Il cite la faillite de Toy's R us, les pressions sur les ventes... Jefferies voit encore deux préoccupations concernant Mattel : le redressement des résultats et les perspectives.Pour le bureau d'études, les résultats qui seront publiés pour le premier trimestre vont être, en données sous-jacentes, moins bons qu'attendu mais devraient bénéficier d'un effet calendaire favorable avec le week-end de Pâques qui est tombé au premier trimestre.