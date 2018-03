Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HASBRO -0.92% 88.53 -1.69%

Les actions Mattel et Hasbro pourraient de nouveau être sous pression. Le distributeur de jouets Toys ‘R’ Us, qui est l’un de leur plus important client, va fermer la totalité de ses magasins aux Etats-Unis. Il n’est pas parvenu à trouver un accord avec ses créanciers lui permettant de sortir de la procédure de sauvegarde.