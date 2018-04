Mattel change de directeur général

Kreiz a dirigé par le passé la chaîne digitale Maker Studios qui a été rachetée par Walt Disney pour devenir Disney Digital Network.

Il remplacera Margo Georgiadis le 26 avril, date de la publication des comptes trimestriels de Mattel.

Le groupe bien connu pour ses poupées Barbie et ses petites voitures Hot Wheels a souffert d'une baisse de la demande ces dernières années avec la montée en puissance des jeux vidéo et jouets électroniques aux dépens des produits traditionnels.

Le dépôt de bilan du distributeur Toys 'R' Us, son principal client, a ajouté à ses difficultés et le titre du groupe a perdu près de la moitié de sa valeur depuis un an.

Margo Georgiadis, qui avait rejoint Mattel en provenance de Google (groupe Alphabet), conservera un rôle de conseil jusqu'au 10 mai, après quoi elle prendra la tête du site de généalogie Ancestry.

Sous sa direction, Mattel a intensifié ses efforts de réduction des coûts, réduit son dividende de plus de 60% et remplacé en septembre son directeur financier Kevin Farr.

Son successeur deviendra président du conseil d'administration à l'occasion de l'assemblée générale programmée pour le 17 mai, a précisé Mattel.

L'action Mattel évoluait peu en après-Bourse à Wall Street après une clôture en baisse de 3,17% à 13,45 dollars. Le Wall Street Journal a révélé peu avant la clôture que Georgiadis négociait son départ du groupe.

(Aishwarya Venugopal, Véronique Tison pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET 1.31% 1089.45 2.09% WALT DISNEY COMPANY (THE) -0.32% 100.89 -4.97%