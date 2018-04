MAUNA KEA TECHNOLOGIES : en repli après un premier trimestre difficile

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mauna Kea Technologies chute de plus de 7% à 2,76 euros après l'annonce d'une baisse de 35% à 1,042 million de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2018. Une performance de l'inventeur de Cellvizio, plateforme d’endomicroscopie confocale laser, qui ressort significativement inférieure à la prévision de Gilbert Dupont (1,8 million) malgré un effet de base favorable (-18% au premier trimestre 2017). Les ventes de la branche Clinique ont reculé de 39% à 765 millions, pénalisées par les Etats-Unis. Les ventes de la branche en zone Amériques affichent une chute de 49% à 449 000 euros.La medtech a connu des difficultés aux États-Unis en 2017, qui ont conduit à la restructuration complète de l'équipe commerciale. Cette équipe, aujourd'hui au complet, a débuté sur le terrain au milieu du premier trimestre. Cinq dispositifs de Mauna Kea ont été placés en paiement dans la zone Amériques au premier trimestre 2018, contre un seul au quatrième 2017 et six au premier 2017.Par ailleurs, de nouveaux responsables de comptes cliniques ont également commencé leurs actions de terrain auprès des clients du groupe dans le but de développer l'utilisation des produits Mauna Kea Technologies et d'accroître le chiffre d'affaires récurrent de la société.Les ventes précliniques ont reculé de 33% à 277 millions. Elles ont un caractère moins récurrent que les ventes cliniques, ce qui rend délicate la comparaison d'une période à l'autre."Notre premier trimestre a été marqué par des accomplissements importants et nous disposons maintenant des ressources humaines et financières nécessaires pour nous engager sur le chemin d'une croissance durable", a commenté Sacha Loiseau, Ph.D., fondateur et directeur général de Mauna Kea Technologies.Concernant ses perceptives de croissance, le groupe reste extrêmement confiant, notamment aux Etats-Unis et en Chine.Un optimisme qui n'est pas partagé par Gilbert Dupont. Le changement de dynamique suite au passage au modèle "pay-per-use" (paiement à la procédure) n'est toujours pas visible et ne devrait pas l'être au deuxième trimestre du fait du décalage entre le placement du système, la formation du professionnel de santé puis la facturation à l'utilisation, observe le broker. Evoquant le manque de visibilité du titre, le bureau d'études a maintenu son opinion Alléger sur Mauna Kea et revu à la baisse son objectif de cours de 3,2 à 2,7 euros.