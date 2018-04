MAUNA KEA TECHNOLOGIES : nomme un nouveau DAF

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser, a nommé Christophe Lamboeuf au poste de directeur administratif et financier. Christophe Lamboeuf succède à Olivier Regnard qui a choisi de poursuivre sa carrière dans un autre secteur d'activité. Christophe Lamboeuf sera responsable des départements Finance, Ressources humaines, IT et Opérations.Christophe Lamboeuf a exercé, depuis plus de 25 ans, des fonctions au sein de direction financière en France comme à l'étranger dans des entreprises telles que General Electric, Ricoh, CS Telecom et Toshiba.Avant de rejoindre Mauna Kea, Christophe Lamboeuf a été directeur financier puis directeur général délégué de la société Intrasense, société française cotée qui développe une solution logicielle de visualisation et d'analyse d'imagerie médicale. Il y a participé à de nombreuses levées de fonds suite à l'introduction en bourse de la société en 2012.Christophe Lamboeuf est expert-comptable et titulaire d'un DESS de Finance de l'IAE de Dijon et d'une Maîtrise d'Économie et de Gestion.