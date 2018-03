Mauna Kea Technologies : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mauna Kea Technologies a enregistré en 2017 une perte nette de 10,245 millions d'euros contre une perte de 9,744 millions d'euros en 2016. La perte opérationnelle de l'inventeur de Cellvizio est, elle, passée de 9,99 millions d'euros contre 9,71 millions d'euros. Comme publié auparavant, la Société a enregistré une baisse du chiffre d'affaires de 24 % à 6,687 millions d'euros." 2017 a été une année difficile sur le plan commercial ", commente Sacha Loiseau, Directeur Général et Fondateur de Mauna Kea Technologies. " Toutefois, grâce à une maîtrise stricte des coûts, nous sommes parvenus à réduire l'impact de la décroissance de nos ventes sur les résultats tout en maintenant nos investissements de R&D, sur lesquels repose la mise en oeuvre de notre feuille de route produits ".Au 31 décembre 2017, la société affichait une trésorerie disponible de 17,5 millions d'euros. Après la clôture de l'exercice, la société a encore effectué une levée de capitaux qui a porté la trésorerie disponible à 20,6 millions d'euros au 31 janvier 2018.Mauna Kea Technologies s'est fixé cinq priorités pour 2018. Il souhaite augmenter les revenus liés à la facturation à la procédure " pay-per-use " aux États-Unis en augmentant le rythme de placement de systèmes Cellvizio et en stimulant l'adoption clinique. Il veut par ailleurs capitaliser sur l'accord de distribution signé récemment avec Youhe Medical pour mieux pénétrer le marché chinois. Mauna Kea compte également exécuter sa stratégie de partenariat pour déployer de manière efficiente de nouvelles indications cliniques telles que la pneumologie interventionnelle et la neurochirurgie.L'augmentation de la couverture de remboursement aux États-Unis et dans d'autres pays clés et le renforcement de son partenariat avec Cook Medical en urologie sont ses deux autres priorités.