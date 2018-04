Mauna Kea Technologies : Chiffre d'affaires pour le premier trimestre clos le 31 mars 2018

MAUNA KEA TECHNOLOGIES ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU T1 2018

Redémarrage commercial aux États-Unis : la nouvelle équipe place cinq unités de Cellvizio®

Croissance de 20% en zone Asie-Pacifique grâce au nouveau partenariat en Chine

Recul global des ventes de 35% principalement dû à la transition vers le modèle de paiement à la procédure

Paris, le 25 avril 2018 - 17h45 CEDT - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY) inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le premier trimestre clos le 31 mars 2018.

Sacha Loiseau, Ph.D., Fondateur et Directeur Général de Mauna Kea Technologies déclare : « Notre redémarrage commercial aux États-Unis est désormais bien engagé, alors même que notre équipe commerciale US n'est pleinement opérationnelle que depuis février. Au vu des 5 nouveaux contrats signés au T1, contre seulement un au T4 2017, nous tablons sur une croissance soutenue des placements de systèmes, mais plus important encore, sur l'effet cumulatif de notre modèle de vente à la procédure sur la croissance du chiffre d'affaires. Au T1, nous ne disposions pas de suffisamment de personnel sur le terrain pour soutenir adéquatement l'utilisation des systèmes mais nous avons depuis finalisé le recrutement de responsables de comptes cliniques supplémentaires afin de relancer l'utilisation de nos produits à un meilleur niveau. Notre nouveau partenaire chinois a continué à investir sur ce marché stratégique, nous permettant d'atteindre une croissance de 20 % dans la zone Asie-Pacifique. Dans la zone EMEA, non stratégique, nous continuons à travailler sur l'accès au marché et le remboursement. Bien que nos ventes de systèmes aient sensiblement reculé et en l'absence de commandes de systèmes par Cook Medical, expliquant la chute de 35 % de notre chiffre d'affaires, notre premier trimestre a été marqué par des accomplissements importants et nous disposons maintenant des ressources humaines et financières nécessaires pour nous engager sur le chemin d'une croissance durable. »

Répartition des ventes au T1 par catégorie

(en K€) - Normes IFRS T1 18 (31 mars 2018) T1 17 (31 mars 2017) Variation % Systèmes 373 685 (46 %) Consommables 445 535 (17 %) dont programme de consignation 114 178 (36 %) Services 223 380 (41 %) Chiffre d'affaires total 1 042 1 599 (35 %)

La société a livré 8 systèmes Cellvizio au T1 2018, dont cinq dans le cadre du paiement à la procédure, soit un recul de 33 % par rapport à la même période en 2017, durant laquelle sur 12 systèmes, 6 avaient été placés en consignation. Les volumes de sondes consommables se sont élevés à 106 unités au T1 2018, soit 15 % de moins qu'au T1 2017, durant lequel 125 sondes avaient été vendues. Le chiffre d'affaires récurrent généré par les sondes au T1 2018 dans le cadre du programme de consignation s'inscrit ainsi en baisse de 12 % par rapport à 2017 (101 contre 115 sondes livrées).

Ventes du T1 2018 par zone géographique avec répartition Clinique / Préclinique

(en K€) - Normes IFRS T1 18 (31 mars 2018) T1 17 (31 mars 2017) Variation % Amériques 463 850 (46 %) Clinique 449 871 (49 %) Préclinique 14 -21 -- Asie-Pacifique 248 202 17 % Clinique 248 171 45 % Préclinique 0 31 (100 %) EMEA 331 547 (38 %) Clinique 74 219 (66 %) Préclinique 257 328 (22 %) Chiffre d'affaire total Clinique 765 1,261 (39 %) Chiffre d'affaire total Préclinique 277 338 (33 %) Chiffre d'affaire total 1 042 1 599 (35 %)

Chiffre d'affaire Clinique

Les ventes cliniques dans la zone Amériques sont en recul de 49 % au T1 2018, à 449 K€. Comme indiqué, la société a connu des difficultés aux États-Unis en 2017, qui ont conduit à la restructuration complète de l'équipe commerciale. Cette équipe, aujourd'hui au complet, a débuté sur le terrain au milieu du premier trimestre. Cinq systèmes ont été placés en paiement à la procédure dans la zone Amériques au T1 2018, contre un seul au T4 2017 et six au T1 2017. Par ailleurs, de nouveaux responsables de comptes cliniques ont également commencé leurs actions de terrain auprès de nos clients dans le but de développer l'utilisation des produits Mauna Kea Technologies et d'accroître le chiffre d'affaires récurrent de la société.

Les ventes cliniques ont crû de 45 % dans la zone Asie-Pacifique à la faveur d'une hausse des ventes de systèmes, fruit de la stratégie de mise sur le marché en Chine. La société anticipe la poursuite de la progression de ses ventes sur le marché chinois en 2018 grâce à son nouveau partenariat commercial. Cette forte hausse a été contrebalancée par une baisse des ventes à hauteur de 66 % dans la zone EMEA s'expliquant par la priorité accordée au développement des ventes cliniques aux États-Unis.

Chiffre d'affaire Préclinique

Comme souligné au cours des trimestres précédents, les ventes précliniques ont un caractère moins récurrent que les ventes cliniques, ce qui rend délicate la comparaison d'une période à l'autre. Les ventes précliniques sont en recul de 33 % au premier trimestre 2018.

Ventes trimestrielles par type d'unités en 2018

Unités T1 T2 T3 T4 2018 T1 T2 T3 T4 2017 Ventes de systèmes (par unité) 3 -- -- -- -- 6 8 8 8 30 Ventes conclues en consignation 5 -- -- -- -- 6 2 4 1 13 Sondes 106 -- -- -- -- 125 129 175 177 606 dont réassortiments (reorder) ou consignation 101 -- -- -- -- 115 107 108 161 491

