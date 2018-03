Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'autorité de santé Coréenne (NECA) a délivré une recommandation positive sur le Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser Mauna Kea Technologies. Le Cellvizio a obtenu également le statut de Nouvelle Technologie de Santé. L'endomicroscopie confocale laser est ainsi reconnue comme " une méthode sûre et efficace qui peut aider à l'identification de lésions cancéreuses et le ciblage de biopsies pour les patients avec une suspicion de dysplasie dans l'oesophage, l'estomac et dans une sténose des voies biliaires ".Ce statut permet au Cellvizio d'être éligible au remboursement avec des codes spécifiques en Corée du Sud, le troisième marché médical le plus important en Asie." Cette décision du NECA démontre encore une fois tant la qualité que la quantité des données cliniques relatives aux bénéfices apportés par le Cellvizio aux patients souffrant de pathologies oesophagiennes, gastriques et biliaires, " déclare Sacha Loiseau, fondateur et directeur-général de Mauna Kea Technologies." Cette décision est une étape majeure pour le remboursement des procédures Cellvizio en Corée du Sud, ce qui donnerait accès à l'endomicroscopie à une large population de patients. C'est aussi un nouveau signe tangible que l'endomicroscopie avec Cellvizio est en train de devenir un standard de soin mondial pour les pathologies digestives."