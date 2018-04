Mauna Kea Technologies : nomme Christophe Lamboeuf, dirigeant financier expérimenté, au poste de Directeur administratif et financier

News - Cellvizio - 5 avr. 2018

Mauna Kea Technologies nomme Christophe Lamboeuf au poste de Directeur administratif et financier. Christophe Lamboeuf succède à Olivier Regnard qui a choisi de poursuivre sa carrière dans un autre secteur d'activité. Christophe Lamboeuf sera responsable des départements Finance, Ressources humaines, IT et Opérations.

Christophe Lamboeuf a exercé, depuis plus de 25 ans, des fonctions au sein de direction financière en France comme à l'étranger dans des entreprises telles que General Electric, Ricoh, CS Telecom et Toshiba. Avant de rejoindre Mauna Kea, Christophe Lamboeuf a été Directeur financier puis Directeur général délégué de la société Intrasense, société française cotée qui développe une solution logicielle de visualisation et d'analyse d'imagerie médicale. Il y a participé à de nombreuses levées de fonds suite à l'introduction en bourse de la société en 2012. Christophe Lamboeuf est expert-comptable et titulaire d'un DESS de Finance de l'IAE de Dijon et d'une Maîtrise d'Économie et de Gestion.

« Christophe nous apporte son expérience riche de nombreuses réalisations d'envergure au sein de diverses entreprises, de la medtech émergente au grand conglomérat industriel » déclare Sacha Loiseau, Ph.D, Directeur Général et Fondateur de Mauna Kea Technologies. « Son expérience au sein d'entreprises cotées et en croissance constitue un atout majeur pour notre Société à l'heure où notre stratégie repose sur le développement de nos activités sur nos marchés clés, les États-Unis et la Chine. Je tiens à remercier Olivier pour sa remarquable contribution au développement de Mauna Kea tout au long de sa collaboration au sein de notre entreprise. Je suis heureux qu'il ait pu travailler main dans la main avec Christophe pendant une période de transition et lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets. »

Christophe Lamboeuf ajoute : « La plateforme Cellvizio de Mauna Kea a le potentiel d'améliorer sensiblement la qualité des soins offerts aux patients en fournissant des informations qui aideront les médecins dans leur diagnostic de nombreuses maladies. Je me réjouis de participer au sein de l'équipe dirigeante au développement de la Société sur ses marchés clés. »