Mauna Kea : étude positive en cancer de l'oesophage

13/04/2018 | 14:01

Mauna Kea annonce qu'une étude présentée au Congrès mondial de chirurgie endoscopique de Seattle, démontre que Cellvizio permet une meilleure identification des patients à risque de développer un cancer de l'oesophage que le diagnostic standard actuel.



Cette étude prospective multicentrique portait sur 172 patients recrutés dans huit centres non universitaires aux États-Unis devant faire l'objet d'un dépistage d'un oesophage de Barrett ou d'une endoscopie de surveillance.



'Elle confirme que Cellvizio permet aux endoscopistes d'obtenir un taux de détection plus de deux fois supérieur pour les patients atteints de métaplasie intestinale et de dysplasie, avec une courbe d'apprentissage très brève', indique le directeur général Sacha Loiseau.



