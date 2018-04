MAUREL & PROM : bond de 33% du chiffre d'affaires au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Maurel & Prom a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 128 millions de dollars, en hausse de 33%. L’évolution favorable du chiffre d’affaires est le résultat d’une forte progression du prix moyen de vente de l’huile produite au Gabon (66,3 dollars le baril) soit +26%. La production opérée d’huile au Gabon s’est élevée à 23 975 b/j, soit 19 180 en part M&P (80%). Ce niveau de production est quasi stable par rapport au quatrième trimestre 2017 et au premier triemstre 2017.Maurel & Prom a repris en 2018 ses activités de forage interrompues depuis 2015. Le programme de travail inclut onze puits de développement et trois side-tracks. Selon le programme arrêté, le forage du premier puits a débuté le 17 mars. Les effets positifs attendus sur la production devraient être sensibles au second semestre.