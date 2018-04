Maurel & Prom - Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 : 128 M$

Paris, le 23 avril 2018

No. 05-18

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 : 128 M$

Chiffre d'affaires en augmentation significative par rapport au T4 2017 Impact positif de l'amélioration des prix du brut Production stable au Gabon (-1% vs. T4 2017) et en forte progression en Tanzanie (+24% vs. T4 2017)



Chiffre d'affaires au premier trimestre 2018

Variation T1 2018 vs. T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 T1 2018 T1 2017 T4 2017 Production totale vendue sur la période en part M&P millions de barils d'huile 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 +6% +5% millions de MMBTU 1,9 1,4 2,7 2,8 3,4 +78% +24% Prix de vente moyen Huile, en $/b 52,8 48,6 50,0 59,7 66,3 +26% +11% Gaz, en $/ BTU 3,18 3,22 3,13 3,12 3,18 +0% +2% Taux de change EUR/USD 1,06 1,10 1,17 1,18 1,23 +16% +4% CHIFFRE D'AFFAIRES (en M$) Production pétrolière 91 87 97 109 124 +36% +14% Gabon 86 83 90 102 115 +34% +13% Tanzanie 5 4 7 7 9 +78% +27% Activité de forage 5 3 4 4 4 -23% -4% Chiffre d'affaires consolidé (en M$) 96 90 101 113 128 +33% +13% Chiffre d'affaires consolidé (en M€) 90 81 86 97 104 +15% +7%

L'évolution favorable du chiffre d'affaires est le résultat d'une forte progression du prix moyen de vente de l'huile produite au Gabon (66,3 $/b) soit +26% vs T1 2017, +11% vs T4 2017).

En outre, le chiffre d'affaires du premier trimestre au Gabon est favorablement impacté (à hauteur d'environ 8 M$) par un volume d'enlèvement supérieur à la production du trimestre considéré.

Production d'hydrocarbures au premier trimestre 2018

Variation T1 2018 vs. T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2017 T1 2018 T1 2017 T4 2017 Production opérée par Maurel & Prom (100%) Huile b/j 24 303 25 104 26 290 24 144 23 975 -1% -1% Gaz Mpc/j 43,3 30,7 60,0 62,2 77,0 +78% +24% TOTAL bep/j 31 509 30 221 36 268 34 514 36 804 +17% +7% Production en part

Maurel & Prom Huile b/j 19 442 20 083 21 032 19 315 19 180 -1% -1% Gaz Mpc/j 20,8 14,8 28,8 29,9 37,0 +78% +24% TOTAL bep/j 22 905 22 542 25 828 24 299 25 346 +11% +4%

La production opérée d'huile au Gabon au T1 2018 s'est élevée à 23 975 b/j, soit 19 180 en part M&P (80%). Ce niveau de production est quasi stable par rapport au T4 2017 et au T1 2017.

Comme annoncé précédemment et afin de pallier la déplétion naturelle des champs, Maurel & Prom a repris en 2018 ses activités de forage interrompues depuis 2015. Le programme de travail inclut onze puits de développement et trois side-tracks. Selon le programme arrêté, le forage du premier puits a débuté le 17 mars. Les effets positifs attendus sur la production devraient être sensibles au second semestre.

En Tanzanie, les quantités moyennes de gaz produites se sont élevées à 77,0 Mpc/j en part opérée, ce qui correspond à 37,0 Mpc/j en part M&P (48,06%). En mars 2018, le champ de Mnazi Bay a atteint un niveau de production record avec 84,8 Mpc/j, après avoir dépassé le seuil de production mensuelle de 80,0 Mpc/j pour la première fois en février 2018. Cette croissance de la production vise à répondre à la progression de la demande d'approvisionnement en gaz pour la couverture des besoins nationaux.

