Maurel & Prom : La valeur du jour à Paris - MAUREL & PROM pénalisé par des prises de bénéfices après un début d'année solide

Maurel & Prom cède 1,86% à 4,475 euros malgré la publication d'un chiffre d'affaires en forte hausse au premier trimestre 2018. Certains investisseurs prennent prétexte de ce bon chiffre pour prendre leurs bénéfices sur un titre qui affichait vendredi dernier à la clôture un gain de 29% depuis le début de l'année. Après plusieurs années rendues difficiles par la faiblesse des cours du pétrole, le groupe, contrôlé depuis l'an dernier par la compagnie publique indonésienne Pertamina, avait dévoilé le mois dernier des résultats annuels en nette amélioration dans le sillage du rebond du brut.Signe de sa confiance dans la poursuite de reprise des prix de l'or noir, Maurel & Prom a confirmé ce matin le retour des projets de développement et d'exploration. La "junior" pétrolière a repris cette année ses activités de forage interrompues depuis 2015. Le programme de travail inclut notamment onze puits de développement. Selon le programme arrêté, le forage du premier puits a débuté le 17 mars. Les effets positifs attendus sur la production devraient être sensibles au second semestre.En attendant, son chiffre d'affaires du premier trimestre a bondi de 33% à 128 millions de dollars. L'évolution favorable du chiffre d'affaires est le résultat d'une forte progression du prix moyen de vente du pétrole produit au Gabon (66,3 dollars le baril) soit +26%.La production opérée de pétrole au Gabon s'est élevée à 23 975 b/j, soit 19 180 en part M&P (80%). Ce niveau de production est quasi stable par rapport au quatrième trimestre 2017 et au premier trimestre 2017. Il devrait augmenter dans les mois à venir avec la mise en production des nouveaux puits.