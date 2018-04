Maurel & Prom : croissance de 15% du CA trimestriel

23/04/2018 | 07:48

Maurel & Prom publie un chiffre d'affaires de 104 millions d'euros, en augmentation de 15% en comparaison annuelle, avec une forte progression de 26% du prix moyen de vente de l'huile produite au Gabon (66,3 dollars le baril).



Par rapport au quatrième trimestre 2017, outre l'impact positif de l'amélioration des prix du brut, le groupe pétrolier affiche une production stable au Gabon (-1%) et en forte progression en Tanzanie (+24%).



Afin de pallier la déplétion naturelle des champs, Maurel & Prom a repris en 2018 ses activités de forage interrompues depuis 2015. Le programme de travail inclut onze puits de développement et trois side-tracks.



