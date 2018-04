Maurel & Prom : mise à disposition du Document de référence 2017

Paris, le 27 avril 2018

No. 06-18

Mise à disposition du Document de référence 2017

La Société annonce la mise à disposition de son Document de référence 2017 dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Ce document a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») le 27 avril 2018. Il peut être consulté sur le site internet de la Société (www.maureletprom.fr), dans la rubrique « Relations Investisseurs » / « Rapports annuels », ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Le Document de référence 2017 comprend notamment :

· le rapport financier annuel de l'exercice 2017 ;

· le rapport du Président du Conseil d'administration rendant compte notamment des conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'administration et des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société ainsi que le rapport des commissaires aux comptes y afférent ;

· les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale ; et

· le descriptif des modalités du programme de rachat d'actions de la Société.

Plus d'informations : www.maureletprom.fr

Contacts

MAUREL & PROM

Relations presse, actionnaires et investisseurs

Tél : 01 53 83 16 45

ir@maureletprom.fr

NewCap

Communication financière et relations investisseurs

Julie Coulot / Louis-Victor Delouvrier

Tél : 01 44 71 98 53

maureletprom@newcap.eu

Relation Media

Nicolas Merigeau

Tél : 01 44 71 94 98

maureletprom@newcap.eu

Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris

CAC All-Share - CAC Oil & Gas - Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

