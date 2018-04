Le groupe de pub Omnicom résiste au premier trimestre

New York (awp/afp) - Le groupe publicitaire américain Omnicom a annoncé mardi une croissance de ses revenus, principalement grâce à de bonnes recettes publicitaires en Europe et en Asie-Pacifique dans un contexte difficile pour le secteur.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,2% à 3,63 milliards de dollars, en ligne avec les attentes, selon un communiqué. Mais en excluant les effets de change et autres acquisitions, la croissance des revenus est de 2,4% contre 1,5% attendu en moyenne par les analystes financiers recensés par Factset.

Omnicom, qui compte Apple, McDonald's et Adidas comme clients, a enregistré une croissance organique de ses revenus de 3,1% au Royaume-Uni, de 9,7% sur les autres marchés européens, de 7,3% en Asie-Pacifique et de 3,1% en Amérique latine.

En revanche, ses recettes ont diminué de 0,1% en Amérique du Nord et de 8,5% au Moyen-Orient/Afrique, pâtissant d'une compression des budgets marketing dans ces régions.

Dans l'ensemble, le groupe américain a gagné 264,1 millions de dollars, en hausse de 9,2%, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 1,14 dollar contre 1,06 dollar anticipé en moyenne par les marchés financiers.

Pour le reste de l'année, Omnicom n'a pas donné de prévisions. Les investisseurs sont inquiets de l'impact de l'arrivée des acteurs technologiques dans la pub et de la nouvelle tendance qui voit de plus en plus d'entreprises faire le choix de faire réaliser en interne leurs spots et campagnes publicitaires.

L'agence de notation Moody's Investors Services a ainsi révisé son optimisme sur la note de solidité financière de WPP, un des grands rivaux d'Omnicom avec le groupe français Publicis, dont l'emblématique PDG Martin Sorrell a démissionné le week-end dernier à la suite d'un scandale interne.

Moody's explique avoir "observé que WPP et l'ensemble du secteur des agences de pub font face à des défis", tels la réduction des budgets pub par les gros annonceurs, la concurrence des cabinets de consultants, des petites agences de pub, des compagnies de marketing spécialisées dans l'analyse de données et des gros groupes technologiques.

afp/rp