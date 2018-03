McDonald : devient la première entreprise de restauration à établir un objectif scientifique approuvé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

La société devrait éviter 150 millions de tonnes métriques d'émissions d'ici 2030

OAK BROOK, Illinois, le 20 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - McDonald's annonce aujourd'hui qu'elle s'associera aux franchisés et aux fournisseurs pour réduire de 36 % d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre liées aux restaurants et bureaux McDonald's par rapport à l'année de référence 2015 grâce à une nouvelle stratégie en vue de faire face au changement climatique mondial. De plus, McDonald's s'engage à réduire de 31 % l'intensité des émissions (par tonne métrique de nourriture et d'emballage) dans toute sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2015. Cet objectif combiné a été approuvé par la Science Based Targets initiative (SBTi).

Grâce à ces mesures, McDonald's prévoit d'éviter le rejet de 150 millions de tonnes métriques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère d'ici 2030. Cela équivaut à retirer 32 millions de voitures particulières de la circulation pendant une année entière ou à planter 3,8 milliards d'arbres et à les laisser pousser pendant 10 ans. L'objectif permettra à McDonald's de se développer en tant qu'entreprise sans augmenter ses émissions.

« Pour créer un meilleur avenir pour notre planète, nous devons tous nous impliquer. McDonald's joue son rôle en fixant cet objectif ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour relever le défi du changement climatique mondial », commente Steve Easterbrook, Président-directeur de McDonald's, qui a annoncé le plan dans une vidéo publiée par la société. « Pour atteindre cet objectif, nous nous procurerons nos aliments de façon responsable, encouragerons les énergies renouvelables et les utiliserons d'une manière efficace, mais aussi réduirons les déchets et augmenterons le recyclage ».



Afin d'atteindre son objectif, McDonald's travaillera sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, ses bureaux et ses restaurants pour être plus innovateur et plus efficace grâce à des améliorations telles que l'éclairage LED, l'équipement de cuisine éconergétique, l'emballage durable, le recyclage des restaurants et en encourageant et supportant l'agriculture raisonnée. En collaboration avec des milliers de franchisés, fournisseurs et producteurs, McDonald's privilégiera l'action sur les plus grands segments de son empreinte carbone : la production bovine, l'utilisation et l'approvisionnement énergétique des restaurants, l'emballage et les déchets. Ces segments combinés représentent environ 64 % des émissions mondiales de McDonald's.



S'appuyant sur la dynamique des programmes existants sur les forêts, l'agriculture et l'efficacité énergétique, McDonald's et ses partenaires continueront d'identifier des solutions pratiques en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de les mettre à l'échelle. Dans le cadre de son engagement envers la transparence, McDonald's étendra ses systèmes de mesure et communiquera chaque année sur les progrès, les difficultés et les étapes à venir.

« Le progrès environnemental ne se produit pas simplement ; il faut du leadership audacieux de la part de chacun d'entre nous », commente Fred Krupp, Président de l'Environmental Defense Fund. « Étant l'une des marques les plus connues de la planète, McDonald's est bien placé pour montrer l'exemple, et son nouvel objectif climatique ambitieux inspirera l'innovation, la collaboration et, plus important encore, la réduction des gaz à effet de serre dans les opérations et la chaîne d'approvisionnement mondiales de la société ».



Le travail de McDonald's pour prendre soin de la planète et des communautés s'effectue depuis près de trois décennies. McDonald's a notamment mis en place un partenariat révolutionnaire avec l'Environmental Defense Fund (EDF) sur l'emballage et la réduction des déchets. Plus récemment, en 2014, McDonald's a publié une (« Energy and Climate Position Statement » (déclaration de position sur l'énergie et le climat), établissant le point de vue de l'entreprise sur la prise de mesures efficaces et concertées pour lutter contre le changement climatique. En outre, en 2015, McDonald's a élaboré un Engagement sur les forêts (« Commitment on Forests ») qui aborde les impacts de la chaîne d'approvisionnement sur la déforestation. Cela a renforcé les fondements de la stratégie climatique de la société, la déforestation représentant environ 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.



« L'empreinte de McDonald touche toutes les parties du monde. Son annonce est importante car elle oblige l'une des plus grandes entreprises du monde à fournir, avec toute l'étendue de son système de chaîne alimentaire, des réductions d'émissions importantes basées sur la science. Cela coïncide également avec sa décision de rejoindre la coalition « We Are Still In » avec des milliers d'autres entreprises à travers les États-Unis », a déclaré Carter Roberts, Président-directeur général du World Wildlife Fund (WWF) aux États-Unis. « Alors que les actions du secteur privé ne peuvent résoudre entièrement la crise climatique qui frappe notre planète, des annonces importantes de ce genre mais aussi des coalitions comme celles-ci qui travaillent ensemble sur le climat, créent une dynamique et un mouvement vers l'échelle des solutions dont nous avons besoin en fin de compte ».



Le lancement de cet objectif basé sur la science est la dernière étape du parcours de McDonald pour stimuler un changement significatif et utiliser sa Scale for Good .



« McDonald's fait une déclaration forte en devenant la première entreprise de restauration à établir un objectif scientifique d'émissions de gaz à effet de serre. Les dirigeants de McDonald's comprennent qu'il n'est pas nécessaire de faire croître les émissions pour se développer en tant qu'entreprise », a déclaré Andrew Steer, Président-directeur général du World Resources Institute (WRI), l'un des partenaires de l'initiative Science Based Targets. « En travaillant avec des fournisseurs pour concevoir et mettre à l'échelle des pratiques agricoles plus durables et réduire les déchets, McDonald's tracera une voie qui est meilleure pour sa franchise, ses clients et l'environnement. Le WRI exhorte McDonald's à rechercher d'autres opportunités pour aligner son modèle d'entreprise et sa chaîne de valeur sur les réalités d'un monde aux ressources limitées. Nous sommes prêts à soutenir l'entreprise dans la poursuite de stratégies qui permettent d'avoir des consommateurs en meilleure santé et une planète plus viable ».

La « Science Based Targets initiative » (SBTi) est une collaboration entre le WRI, le WWF, le CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project) et le Pacte Mondial des Nations Unies, qui aide les entreprises à déterminer dans quelle mesure elles doivent réduire leurs émissions pour faire face aux changements climatiques.



Misant sur des années d'engagement avec l'industrie bovine, McDonald's a publié ses objectifs 2020 pour la durabilité bovine en 2017. Ils définissent les prochaines étapes de la collaboration avec les producteurs bovins et les partenaires de l'industrie afin d'identifier, de partager et d'augmenter proactivement les pratiques les plus durables de la production bovine. McDonald's a déjà lancé au cours de 2018 de nouveaux objectifs en matière d'emballage et de recyclage et a renforcé son engagement à soutenir les familles.

