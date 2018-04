McDonald's : consensus battu au premier trimestre

30/04/2018 | 14:17

Dévoilés ce lundi avant séance à Wall Street, les résultats du premier trimestre de McDonald's ont été marqués par un bénéfice par action (BPA) de 1,72 dollar, contre 1,45 dollar un an auparavant.



Sur une base ajustée, le BPA du géant américain de la restauration rapide s'est établi à 1,79 dollar, soit 12 cents de plus que prévu par les analystes.



Le chiffre d'affaires a de son côté moins régressé que prévu à 5,14 milliards de dollars, à comparer à 5,68 milliards et contre 4,97 milliards de dollars attendus par le consensus. Les ventes à magasins comparables ont de surcroît augmenté de 5,5%, alors que le marché visait une hausse de 3,7%.





