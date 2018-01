Ajoute réaction de McDonald's au 6e paragraphe

PARIS (awp/afp) - Le transfert de salariés protégés du restaurant McDonald's des Champs-Elysées à Paris, cédé en décembre, a été refusé par l'administration du travail pour qui la cession visait "à entraver l'implantation" de SUD dans l'entreprise, a-t-on appris vendredi auprès du syndicat.

L'établissement des Champs-Elysées était auparavant détenu par la société McDonald's Paris Nord, qui regroupait 13 restaurants de l'enseigne. Il a été cédé à compter du 1er décembre à une société sous forme d'une joint-venture à parité avec McDonald's Paris Nord.

Deux autres restaurants, ceux de Wagram et Provence, ont aussi été cédés à deux autres sociétés.

Pour le syndicat SUD, devenu majoritaire sur l'établissement des Champs-Elysées aux élections professionnelles de juin et disposant depuis de deux sièges au comité d'entreprise de McDonald's Paris Nord, cette cession annoncée en septembre "n'avait qu'un seul but, se débarrasser des élus SUD".

L'inspection du travail vient de lui donner raison en refusant le transfert des élus dans la nouvelle société, a précisé le syndicat, qui appelle à un rassemblement ce vendredi devant le restaurant.

Dans une réaction transmise à l'AFP, la société McDonald's déclare qu'elle "prévoit d'exercer un recours pour obtenir l'autorisation administrative de transfert des salariés protégés du restaurant".

"Dans l'attente de la décision définitive de l'administration, (...) l'ensemble des salariés (du restaurant visé) a déjà individuellement accepté la proposition de rejoindre la nouvelle structure d'exploitation", ajoute McDonald's, qui affirme par ailleurs "son attachement au dialogue social et à la bonne représentativité des forces syndicales au sein de ses restaurants".

Dans la décision concernant l'un des élus SUD, datée du 22 décembre et notifiée lundi, consultée par l'AFP, l'administration conclut que "s'il est vraisemblable que la cession des restaurants Wagram et Provence résulte d'un choix économique", celle de l'établissement des Champs-Elysées "a été décidée après et en considération des élections professionnelles" de juin.

Cette opération "vise à entraver l'implantation du syndicat SUD au sein de l'entreprise McDonald's Paris Nord" et à "favoriser le syndicat FO", majoritaire chez McDonald's Paris Nord, "au sein du comité d'entreprise", ajoute l'inspection du travail.

En effet, cette cession a "pour effet de priver" SUD du seul établissement où il est représentatif et majoritaire et "de le priver de l'ensemble des mandats acquis" à la suite des élections, observe-t-elle.

