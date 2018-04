Beaulieu Lausanne: Vers une organisation plus simple et plus efficace

La Fondation de Beaulieu et le groupe MCH ont scellé un accord sur la modification de leurs rôles respectifs et la réorganisation des foires, congrès et manifestations sur le site de Beaulieu. Le groupe MCH recentrera sa structure sur l'organisation de foires et salons propres, cœur de métier du groupe, alors que la Fondation reprendra la maîtrise de l'ensemble du site, toute l'activité consacrée à la location d'espaces pour des organisateurs tiers et la responsabilité de développer Beaulieu.

Le Groupe MCH exploite les centres de foires et salons de Bâle, Zürich et Lausanne et gère plusieurs sociétés de services événementiels. L'exploitation du site de Beaulieu par MCH n'a pas apporté toutes les synergies espérées. Elle s'avère surtout compliquée du fait des imbrications de responsabilités entre MCH, exploitant, et la Fondation de Beaulieu, propriétaire des bâtiments. Par ailleurs, le désengagement de MCH de l'exploitation du Théâtre, puis des congrès, a conduit à renforcer le rôle de la Fondation dans l'exploitation, accentuant les besoins de clarification des missions entre le Fondation et MCH.

Engagées sur ces bases, des négociations menées entre le groupe MCH et le Conseil de Fondation de Beaulieu, ont permis d'aboutir à des solutions qui assureront une meilleure coordination entre les opérateurs événementiels sur le site Beaulieu et à une adaptation des missions de chacun.

Le Groupe MCH poursuivra son activité sur le site mais uniquement en qualité de locataire pour ses propres foires et salons propres. Ainsi, MCH Beaulieu Lausanne SA abandonne son rôle d'exploitant unique du site pour les foires et expositions et recentrera son activité lausannoise sur l'organisation de ses propres foires et salons, au nombre de sept : Habitat &Jardin, Comptoir Suisse, Salons des métiers et de la formation, Ilmac, Salon de la sécurité, Salon Rendez-vous (ex Gastronomia) et Mednat, qui constituent le cœur de l'activité du Groupe.

La Fondation reprend quant à elle la maîtrise de l'ensemble du site, sa gestion et sa promotion, avec en particulier la location d'espaces pour des organisateurs tiers de salons, de manifestations ou de congrès à Beaulieu.

Ces changements se traduisent par une modification majeure du rôle des acteurs impliqués sur le site de Beaulieu : la Fondation voit son rôle se renforcer. Alors qu'elle n'était à l'origine« que » propriétaire des bâtiments, elle a progressivement repris, depuis 2015, la responsabilité du Théâtre, puis des congrès. Elle devient aujourd'hui opérateur principal de Beaulieu, en charge également des manifestations, foires et salons, avec la responsabilité de développer l'exploitation du site et d'assurer sa mutation. Elle entend poursuivre la diversification des activités sur le site de Beaulieu, avec l'implantation en cours de l'Ecole de La Source, l'arrivée futur du Tribunal arbitral du sport et les projets d'implantation d'un restaurant. Ces changements traduisent aussi la remise en cause du modèle historique d'exploitation de Beaulieu, partant du constat que certaines foires traditionnelles connaissent un déclin inévitable et que le site nécessite des adaptations en profondeur de ce fait. Cette évolution n'est pas liée aux problèmes mis en évidence à la Fondation de Beaulieu à la fin de 2017. En effet, les négociations entre la Fondation et MCH avaient débuté précédemment et se sont poursuivies au cours des derniers mois avec la nouvelle direction. Le nouveau rôle de la Fondation ne fait que renforcer la nécessité de restructurer l'institution et de renforcer ses capacités de gestion, compte tenu de ses responsabilités nouvelles. Ces changements constituent une étape vers la nouvelle stratégie de développement du site de Beaulieu qui sera présentée par la Fondation d'ici au mois de juin prochain. Les changements annoncés se concrétiseront par étapes, avec la reprise complète de la gestion opérationnelle du site par la Fondation dès le 1er juillet 2018.

La Fondation de Beaulieu et le Groupe MCH sont convaincus de l'importance et du potentiel de Beaulieu comme site de congrès, foires, manifestations et salons en Suisse romande au bénéfice de l'économie locale. La concentration sur les foires propres et le transfert des activités de location d'espaces et d'organisation d'événements tiers à la Fondation de Beaulieu conduiront MCH Beaulieu Lausanne SA à réduire ses effectifs de quelques unités. Le personnel concerné de MCH Beaulieu Lausanne SA fera l'objet d'un accompagnement et de mesures sociales ciblées. Dans le même temps, la Fondation de Beaulieu renforcera ses moyens de gestion et de promotion du site.

Les clients de Beaulieu ainsi que le personnel ont été informés de cette nouvelle organisation.



