MCH : Communiqué de presse | MCH Group | Rapport d'activité 2017 | Propositions à l'Assemblée générale

MCH Group: Publication du rapport d'activité 2017 Prévision de résultat du 16 février 2018 confirmée: hausse du chiffre d'affaires à 493,3 millions de CHF, bénéfice résultant de l'activité ordinaire de 10,0 millions de CHF, perte de -110,0 millions de CHF due à des mesures exceptionnelles.

Proposition de renonciation au dividende.

La division Live Marketing Solutions se prépare pour l'avenir. MCH Group a publié aujourd'hui son rapport d'activité 2017 et confirmé le résultat annoncé le 16 février 2018: les recettes d'exploitation (chiffre d'affaires) ont augmenté de 12% à 493,3 millions de CHF durant l'exercice 2017 par rapport à l'année précédente. Le bénéfice consolidé avant mesures exceptionnelles ressort à 10,0 millions de CHF. Des amortissements exceptionnels d'un montant de -102,3 millions de CHF pour un ajustement de la valeur des bâtiments de foire à Bâle ainsi que des provisions exceptionnelles à hauteur de -17,7 millions de CHF pour des optimisations structurelles et organisationnelles dans l'activité foires et événements nationale ont entraîné une perte de -110,0 millions de CHF. Le total du bilan au 31 décembre 2017 s'élève à 688,2 millions de CHF, avec une part de fonds propres de 34,0%. Les liquidités à la fin de l'exercice sont de 115,9 millions de CHF. MCH Group s'attend à un exercice 2018 encore difficile, avec de nouveaux reculs dans l'activité foires et événements nationale et des dépenses de développement supplémentaires. Tout cela ne pourra pas encore être compensé par les mesures exceptionnelles prises en 2017 ni les initiatives de croissance organique et par acquisitions de 2017 et 2018 (MC2, Masterpiece London, Grand Basel, etc.). Le groupe s'attend pour 2018 à un résultat découlant de l'activité ordinaire compris entre 1 et 10 millions de CHF. Propositions à l'Assemblée générale Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 4 mai 2018 de renoncer au versement d'un dividende. Le Conseil d'administration proposera également à l'Assemblée générale de réélire Marco Gadola, Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen, Jean-Philippe Rochat, Dr. Ulrich Vischer et Andreas Widmer en tant que membres du Conseil d'administration pour un mandat d'un an. Il sera en outre proposé à l'Assemblée générale de confirmer Dr. Ulrich Vischer au poste de Président du Conseil d'administration pour une année supplémentaire. Renforcement des Live Marketing Solutions Dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie de diversification, d'internationalisation et de digitalisation de l'entreprise, MCH Group veut notamment renforcer encore la division «Live Marketing Solutions» en 2018. Aujourd'hui déjà, il est en mesure d'offrir des services individuels dans tous les domaines du live marketing aux clients opérant au niveau local et mondial sur tous les marchés importants - Europe, États-Unis, Asie et Moyen-Orient. Dans l'exercice en cours, les compétences et l'offre de services seront développées dans le domaine de la stratégie et de la conception afin de pouvoir encore mieux anticiper les évolutions du marché et les besoins des clients pour leur apporter des solutions globales. La construction de «l'agence du futur» sera soutenue par des optimisations structurelles et organisationnelles. Il est prévu de simplifier la structure des entreprises établies en Suisse et d'adapter l'architecture des marques. Un regroupement géographique de différentes unités est également envisagé. Rapports 2017 en ligne

Communiqués de presse Invitation à l'Assemblée générale du 4 mai 2018: 10 avril 2018 Contact pour les médias:

