McPhy Energy : McPhy présente aujourd'hui, à Hanovre, ses plateformes d'électrolyse très grande capacité pour la production d'hydrogène propre dans l'industrie et les transports lourds

Communiqué de presse

McPhy présente aujourd'hui, à Hanovre, ses plateformes d'électrolyse très grande capacité pour la production d'hydrogène propre dans l'industrie et les transports lourds

« Augmented McLyzer » : une véritable rupture technologique permettant à McPhy d'accompagner le passage à l'échelle de ses clients

Architecture modulaire : 4, 20, 100 MW et plus

Electrolyseurs nouvelle génération : doublement de la production d'hydrogène, réduction de l'emprise au sol, augmentation du rendement énergétique, amélioration significative de la compétitivité

Confirmation du leadership technologique de McPhy

Technologie déjà sélectionnée par des industriels de premier plan

La Motte Fanjas, le 23 avril 2018 à 17h45 - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, présente aujourd'hui à la Foire d'Hanovre sa nouvelle génération d'électrolyseurs à très haute efficacité énergétique. Ces équipements sont intégrés dans des plateformes de très grande capacité (4, 20, 100 MW et plus), dédiées à la production d'hydrogène non carboné pour l'industrie et les transports lourds

Pascal Mauberger, Président Directeur Général de McPhy déclare : « McPhy est résolument engagé pour fournir aux acteurs de l'énergie, des transports et de l'industrie les technologies de pointe dont ils ont besoin pour sortir des énergies fossiles. Nous nous réjouissons de nos avancées technologiques majeures et du lancement de notre gamme « Augmented McLyzer », qui nous permettent d'accompagner le passage à l'échelle de nos clients : produire massivement de l'hydrogène à des coûts compétitifs, en contribuant à répondre aux enjeux de la transition vers une économie décarbonée. En mettant sur le marché les seuls électrolyseurs alcalins proposant ce niveau de performance, McPhy prend un leadership technologique certain sur le secteur, avec une gamme toujours plus efficiente et compétitive. »

Une véritable révolution dans le monde de l'électrolyse

Véritable rupture technologique, les « Augmented McLyzer » sont basés sur une architecture modulaire, pour des conceptions 4, 20, 100 MW et plus, permettant d'accompagner le passage à l'échelle de nos clients.

Ces équipements intègrent les dernières innovations technologiques en matière d'électrolyse. La combinaison unique des électrodes avancées de De Nora et de l'électrolyse haute pression (30 bar) de McPhy permet de doubler la production des cellules d'électrolyse, en augmentant significativement le rendement énergétique. La compacité des électrolyseurs a été plus que doublée, permettant d'installer 20 MW, soit un volume de production quotidien de plus de 8,5 tonnes d'hydrogène propre, sur moins de 900 m², de la ligne électrique haute tension à l'hydrogène pur.

La nouvelle architecture multi MW permet de répondre aux besoins des industriels qui veulent produire massivement de l'hydrogène à partir d'électricité, à des coûts compétitifs par rapport aux modes de production polluants.

Conçus pour être utilisés en mode automatique et nécessiter peu de maintenance, les électrolyseurs McPhy sont reconnus pour leur temps de réponse dynamique très rapide et leur durabilité.

McPhy entre maintenant dans la phase d'industrialisation de ces stacks à haute densité destinés aux besoins croissants des secteurs de l'énergie, de l'industrie et des transports.

Une technologie déjà sélectionnée par des industriels de premier plan

De plus en plus, de grands industriels de la chimie, du raffinage, de la sidérurgie et d'autres secteurs s'engagent pour réduire leur empreinte environnementale et contribuer à l'émergence d'une industrie bas carbone. L'électrolyse de l'eau s'impose comme une technologie clé et attractive pour concilier leurs enjeux de productivité, compétitivité et responsabilité sociétale.



Des acteurs industriels majeurs ont déjà sélectionné la plateforme d'électrolyse innovante multi MW de McPhy. Cette dernière leur permet de produire l'hydrogène directement à 30 bar, avec une haute efficacité énergétique, et de se qualifier pour les services aux réseaux électriques.



Du 23 au 27 avril, rendez-vous Hall 27, stand C70



Invitation gratuite pour le salon (pré inscription obligatoire): https://www.hannovermesse.de/ticketregistrierung?awkk2







& participez à nos conférences : Mardi 24 avril



15h00



Technical Forum







"Elevator pitch"



Mercredi 25 avril



14h00 à 14h20



Technical Forum







"Rupture technologique dans l'électrolyse d'eau et utilisation pour les plateformes de 20/100 MW" Mercredi 25 avril



14h40 à 15h00



Public Forum







"Stratégie pour le passage à l'échelle et développement du marché et des technologies de l'hydrogène"

Prochaine communication financière

Résultat du premier semestre 2018, le 26 juillet 2018

A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique.

Fort de sa gamme complète dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première industrielle.

Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.

McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

Relations presse



NewCap

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

mcphy@newcap.eu











Relations Investisseurs



NewCap

Julie Coulot | Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 20 40

mcphy@newcap.eu Suivez-nous sur







@McPhyEnergy

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: McPhy Energy via Globenewswire