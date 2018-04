McPhy Energy : présente ses plateformes d’électrolyse très grande capacité

McPhy présente aujourd'hui, à Hanovre, ses plateformes d'électrolyse très grande capacité pour la production d'hydrogène propre dans l'industrie et les transports lourds

• « Augmented McLyzer » : une véritable rupture technologique permettant à McPhy d'accompagner le passage à l'échelle de ses clients • Architecture modulaire : 4, 20, 100 MW et plus • Electrolyseurs nouvelle génération : doublement de la production d'hydrogène, réduction de l'emprise au sol, augmentation du rendement énergétique, amélioration significative de la compétitivité • Confirmation du leadership technologique de McPhy • Technologie déjà sélectionnée par des industriels de premier plan

La Motte Fanjas le 23 avril 2018 à 17h45 - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, présente aujourd'hui à la Foire d'Hanovre sa nouvelle génération d'électrolyseurs à très haute efficacité énergétique. Ces équipements sont intégrés dans des plateformes de très grande capacité (4, 20, 100 MW et plus), dédiées à la production d'hydrogène non carboné pour l'industrie et les transports lourds.

En mettant sur le marché les seuls électrolyseurs alcalins proposant ce niveau de performance, McPhy prend un leadership technologique certain sur le secteur, avec une gamme toujours plus efficiente et compétitive. "

Pascal Mauberger, Président Directeur Général de McPhy déclare : « McPhy est résolument engagé pour fournir aux acteurs de l'énergie, des transports et de l'industrie les technologies de pointe dont ils ont besoin pour sortir des énergies fossiles. Nous nous réjouissons de nos avancées technologiques majeures et du lancement de notre gamme « Augmented McLyzer », qui nous permettent d'accompagner le passage à l'échelle de nos clients : produire massivement de l'hydrogène à des coûts compétitifs, en contribuant à répondre aux enjeux de la transition vers une économie décarbonée. En mettant sur le marché les seuls électrolyseurs alcalins proposant ce niveau de performance, McPhy prend un leadership technologique certain sur le secteur, avec une gamme toujours plus efficiente et compétitive. »