McPhy Energy : signe un accord de fourniture long terme avec son partenaire technologique De Nora

Communiqué de presse

McPhy signe un accord de fourniture long terme avec son partenaire technologique pour intégrer dans ses électrolyseurs les électrodes avancées de De Nora

•Doublement de la quantité d'hydrogène produite sur les piles d'électrolyse:l'intégrationdes électrodes propriétaires de De Nora au sein des électrolyseurs alcalins haute pression de McPhy permet de doubler la production sans changer la taillede l'équipement, avec la même performance énergétique.

•Une plateforme d'électrolyseinégalée pour les clients :réduction de l'emprise au sol,meilleure efficacité énergétique, amélioration significative de la compétitivité.

•McPhy est en capacité de répondre aux besoins croissantsdes acteurs de l'Industrie, des Transports et de l'Energie avec des systèmes allant de quelques MW à plus de 100MW.

•Cette nouvelle générationd'électrolyseurs alcalinsest déjà sélectionnée par des acteurs industriels de premier plan. La Motte-Fanjas, le 17 avril 2018 à 17h45-McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329)spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, annonceavoir signé un accord exclusif avec son partenaire technologique pour intégrer dans ses électrolyseurs les électrodes avancées de De Nora. Dans le cadre de l'accord de développement conjoint signé en 2015 entre McPhy et De Nora, ce dernierfournira à McPhy des électrodes activées pour sa gamme d'électrolyseurs alcalins à haute pression,inaugurant ainsi avec succès une nouvelle générationd'équipements d'électrolyse alcaline de l'eau. La gammed'électrolyseurs nouvelle génération McPhy est aujourd'hui prête à être déployée à très grandeéchelle,et a d'ores et déjà étésélectionnéepar de grands noms de l'industrie. Cette technologie d'électrolyse de pointe offre à ses clients des avantages incomparables : •Grande efficacité énergétique, avec une densité de courant pouvant atteindre 10 kA/m² •Réponse dynamique rapide •Production à haute pression •Coûts compétitifs comparés aux autres solutionsde production d'hydrogènepour les unités à grande échelle •Réduction drastiquede l'emprise au sol



•Platesformes d'électrolyse de très grande capacité : de20 MW à 100 MW et plus.

Cette nouvelle génération d'électrolyseurs sera présentée pour la première fois à la Foire de Hanovre, du 23 au 27avril.

Le lancement de nos électrolyseurs de nouvelle génération témoigne de notre volonté d'offrir à nos clients les technologies hydrogène de pointe, répondant aux besoins croissants des marchés.

Pascal Mauberger, Président Directeur Général de McPhy, déclare :« Dans le contexte très favorable du déploiementmassif de l'hydrogène, nous sommes très heureuxd'annoncer le lancement de cette nouvelle génération d'électrolyseurs, née de notre partenariat technologiqueavec De Nora. Il témoigne de notre volonté de nous maintenirà la pointe de la technologie dans le domaine de l'hydrogèneet de répondre aux besoins du marché, qui demande des électrolyseurs plus efficaces, plus compétitifs et plus écologiques.

Nous renforçons ainsi notre avantage concurrentiel. Nos technologies et nos infrastructures industrielles sont prêtes pour la « montée en puissance » annoncée dans l'étudemenée par le Hydrogen Council ».1

« Les compétences et la position de marché uniquesde De Nora dans l'électrochimie industrielle, complétées parnotre orientation très fortesur la R&D, le tout combiné à l'excellente collaboration avec McPhy, ont constitué la rampe de lancement idéale pour la mise au point d'une solution sans équivalent, qui marque une étape décisive dans l'innovation de l'électrolyse alcaline de l'eau. Ce dispositif améliore considérablement la proposition de valeur pour lesclients, en enrichissant le contenu technologique tout en réduisant les coûts d'exploitation. Aprèstrois années de développement, nous donnons la preuve de notre capacité à accélérer lerythme de l'innovation en lançant des produits prêts à l'emploi qui répondent aux attentes des clients. Nos usines sont aptes à produire de grandes quantités d'électrodes pour les électrolyseurs, à pointnommépour la révolution de l'économie de l'hydrogène », commente Luca Buonerba, directeur du marketing et du développement commercial de De Nora.

Rendez-vous à la Foire de Hanovre, hall 27, stand C70, pour découvrir en avant-première notre technologie d'électrolyseaugmentée.

1«Hydrogen, scaling up», The Hydrogen Council, novembre 2017

Prochaine communication financière

Résultat du premier semestre 2018, le 26 juillet 2018

A propos de De Nora

De Nora est une multinationale italienne spécialiste des technologies durables, qui produit des équipementsd'économies d'énergie et des solutions de traitement de l'eau. De Nora est le premier fournisseur mondial d'électrodespour les processus électrochimiques dans les domaines Chlore & Soude caustique, Électronique & finitions de surfaces, Electro chloration pour les piscines et Énergie. La société compte des clients dans 119 pays et elle est physiquement présente dans 11 pays du monde, à travers 19 bureaux, 12 unités de production et trois centres de recherche et développement, en Italie, aux États-Unis et au Japon. Le portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle du groupecontient actuellement 355 familles de brevets, avec plus de 3 000 extensions géographiques.

http://www.h2me.eu/

A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique.

Fort de sa gamme complète dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première industrielle.

Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement,ingénierie et production en Europe (France, Italie,Allemagne). Ses filiales à l'international assurent une large couverture commercialeà ses solutions hydrogène innovantes.

McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

Relation Presse

Suivez-vous sur

NewCap

Nicolas Merigeau T. 01 44 71 94 98mcphy@newcap.eu

@McPhyEnergy

Relations Investisseurs

NewCap

Julie Coulot | Emmanuel Huynh T. 01 44 71 20 40mcphy@newcap.eu

De Nora Communication

Italy

Spriano Communicationslspriano@sprianocommunications.com

USA

BB Communications Groupbeth@bethboeth.com

Suivez-vous sur

https://www.linkedin.com/company/116627/