McPhy Energy : va livrer une deuxième station hydrogène à CNR et ENGIE à Lyon

McPhy, un partenaire clé dans le déploiement de solutions de mobilité propre

S'inscrivant dans le cadre du projet européen H2ME 2, financé par le programme européen « Joint Undertaking on Fuel Cell and Hydrogen » (FCH JU), ce projet de nouvelle station démontre la pertinence des technologies de McPhy, capables de répondre aux besoins grandissants des clients pour des solutions de mobilité à grande échelle. Cette station offrira en effet une capacité 4 fois supérieure à celle déjà déployée sur le Port de Lyon en 2016, et permettra à CNR et ENGIE GNVERT de délivrer 80 kg d'hydrogène propre par jour, soit un potentiel journalier de 8.000 km de mobilité zéro émission.

Par ailleurs, ce projet représente la seconde station McPhy en France connectée à un électrolyseur permettant de produire sur site et à la demande de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelable. Cette station sera équipée de deux postes de distribution pouvant alimenter des véhicules légers et des véhicules lourds. Sa mise en service est prévue courant 2019.

Les technologies et l'infrastructure de McPhy sont prêtes pour la « montée en puissance » annoncée dans l'étude de l'Hydrogen Council « Scaling up » . Dans ce contexte, McPhy poursuit le développement de ses technologies pour accompagner ses clients dans le déploiement de solutions énergétiques alternatives à plus grande échelle et contribue activement au maillage du territoire français en infrastructures hydrogène. Les 10 stations McFilling aujourd'hui installées ou en cours d'installation en France, représentent un potentiel quotidien de 29.000 km de mobilité zéro émission.