McPhy : intègre l'Hydrogen Council

14/03/2018 | 10:13

Outre ses comptes annuels, marqués par une réduction de la perte nette, McPhy a fait savoir hier après séance qu'il rejoignait les partenaires de l'Hydrogen Council.



Rassemblant 23 multinationales de l'automobile, de l'énergie et de l'industrie, ainsi que 15 acteurs majeurs de la chaîne de valeur hydrogène, l'Hydrogen Council s'est donné pour mission de promouvoir une vision à long terme des technologies et usages de l'hydrogène, et d'en accélérer le déploiement à grande échelle.



'En 10 ans, McPhy s'est positionné parmi les leaders mondiaux de ce secteur prometteur, en développant des technologies de pointe et en engrangeant très tôt des références de premier plan sur les marchés et les zones géographiques qui tirent la croissance. Au début de ce qui s'annonce comme une nouvelle ère, nos technologies et notre infrastructure industrielle sont prêtes pour la montée en puissance annoncée dans l'étude de l'Hydrogen Council 'Hydrogen, Scaling Up'', a commenté Pascal Mauberger, PDG de McPhy.





