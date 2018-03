MDxHealth (R) : Le test de biopsie liquide SelectMDx® pour le cancer de la prostate est inclus dans les directives 2018 de l'Association Européenne d'Urologie

COMMUNIQUÉ DE PRESSE INFORMATION RÉGLEMENTÉE INFORMATION PRIVILEGIEE

Une étape clé dans la stratégie de MDxHealth visant à accroître l'utilisation de SelectMDx

HERSTAL, BELGIQUE et IRVINE, CA - 07 :00 CEST, le 19 mars, 2018 - MDxHealth SA (Euronext Bruxelles : MDXH.BR), un leader mondial dans le diagnostic moléculaire de cancers urologiques, annonce aujourd'hui que SelectMDx®, le test de biopsie liquide non-invasif de la Société qui aide à l'identification de patients qui risquent d'avoir un cancer de la prostate agressif, a été inclus dans les directives 2018 de l'Association Européenne d'Urologie (EAU).

Les directives de l'EAU assistent les médecins dans la prise de décisions en toute connaissance de cause sur le traitement, en prenant en compte les données scientifiques disponibles. L'insertion de SelectMDx dans les directives de l'EAU permettra l'adoption du test dans les directives spécifiques des états membres de l'UE et contribuera à l'adoption par les assureurs de soins de santé.

Le Dr. Jan Groen, PDG de MDxHealth, a déclaré : "Ceci est une étape importante pour MDxHealth, qui s'inscrit dans notre stratégie visant à accroître l'adoption de SelectMDx en Europe et aux États-Unis. L'insertion dans les directives de l'EAU est une reconnaissance importante de la valeur clinique de SelectMDx en tant que méthode non-invasive pour l'identification d'hommes qui risquent d'avoir une forme agressive et potentiellement mortelle du cancer de la prostate ainsi que les hommes à faible risque qui peuvent s'abstenir d'une biopsie douloureuse, évitant le diagnostic et le traitement excessif.

SelectMDx et disponible aux Etats-Unis et dans tous les états membres de l'UE. Depuis l'introduction de SelectMDx à la mi-2016, plus de 15.000 patients ont été testés et 15 contrats commerciaux ont été conclus avec des sociétés d'assurances aux Etats-Unis.

SelectMDx est basé sur des biomarqueurs ARNm isolés à partir d'urine. La présence de niveaux ARNm de deux marqueurs propriétaires, HOXC6 et DLX1, est évaluée afin de fournir une estimation du risque de présence d'un cancer de la prostate suite à une biopsie ainsi que le risque de présence d'un cancer de haut risque. Dans le paragraphe sur le diagnostic clinique des nouvelles directives, le comité des directives sur le cancer de la prostate de l'EAU a déclaré que "sur base des preuves disponibles, certains marqueurs sont susceptibles d'aider à faire la distinction entre les tumeurs agressives et non-agressives, avec une valeur ajoutée par rapport aux paramètres de pronostic actuellement utilisés par les médecins.



À propos de MDxHealth

MDxHealth est une multinationale du secteur des soins de santé qui fournit des informations de diagnostic moléculaire exploitables pour personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la société sont basés sur des technologies génétiques et épigénétiques (méthylation) brevetées et sur d'autres technologies moléculaires. Ses tests ont pour but d'aider les médecins dans leur diagnostic du cancer, dans leur pronostic de risque de résurgence et dans la prédiction de la réponse du patient à une thérapie spécifique.

A propos du test SelectMDx for Prostate Cancer

Le test SelectMDx for Prostate Cancer est un test urinaire moléculaire breveté. Il s'agit d'une méthode de "biopsie liquide", non-invasive, qui évalue le risque de cancer de la prostate chez l'homme. Le test SelectMDx aide à identifier les hommes qui ont un risque accru de développer un cancer de la prostate agressif, potentiellement mortel et qui pourraient bénéficier au mieux d'une biopsie de la prostate et d'une détection précoce. Le test contribue à la réduction du besoin de procédures d'IRM et de biopsies de la prostate de près de 50 %, et réduisant ainsi les coûts liés à la santé.

Le siège social européen de la Société se trouve à Herstal en Belgique, et les laboratoires à Nijmegen aux Pays-Bas, le siège social et les laboratoires aux États-Unis se trouvent à Irvine en Californie. Pour plus d'informations, visitez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux à : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour en savoir plus :

MDxHealth



Dr. Jan Groen, CEO



US: +1 949 812 6979



BE: +32 4 364 20 70



info@mdxhealth.com Consilium Strategic Communications

(IR & PR)

Amber Fennell, Chris Welsh & Hendrik Thys

UK : +44 20 3709 5701



mdxhealth@consilium-comms.com

LifeSpring Life Sciences Communication



Leon Melens



+31 6 538 16 427



lmelens@lifespring.nl

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des évaluations concernant les performances futures prévues de MDxHealth et le marché sur lequel il est présent. Ces énoncés et évaluations s'appuient sur des hypothèses et des estimations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs considérés raisonnables mais pouvant s'avérer incorrects. Les événements actuels sont difficiles à prévoir, peuvent dépendre de facteurs échappant au contrôle de la société et peuvent s'avérer matériellement différents. MDxHealth décline expressément toute obligation d'actualisation de tout énoncé prospectif du présent communiqué de presse pour refléter tout changement de ses attentes à ce sujet ou tout changement des événements, conditions ou circonstances sur lesquels cet énoncé s'appuie, sauf obligation légale ou réglementaire. Le présent communiqué de presse n'est ni une invitation ni une offre de vente ou achat des actions ou actifs de MDxHealth quelle que soit la juridiction. Aucune action de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans l'inscription, conformément la loi des États-Unis de 1933 sur les actions, et ses amendements, ou ses exemptions, et conformément à toute loi applicable des États-Unis sur les actions.

NOTE : Le logo MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx et UrNCollect sont des marques de commerce ou déposées de MDxHealth SA. Toutes les autres marques commerciales et de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: MDxHealth (R) via Globenewswire