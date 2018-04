MDxHealth (R) : SelectMDx inclus dans le système de remboursement néerlandais DRG

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Poursuite de la stratégie d'expansion du marché de SelectMDx®

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE - 07h00 CEST, 20 avril 2018 - MDxHealth SA (« MDxHealth », ou la « Société ») (Euronext : MDXH.BR), leader mondial dans le secteur du diagnostic moléculaire de cancers urologiques, annonce aujourd'hui que SelectMDx® for Prostate Cancer, son test de « biopsie liquide » non invasif qui aide à identifier les patients qui présentent un risque accru de souffrir d'un cancer de la prostate agressif, a été inclus dans le système de remboursement néerlandais « Diagnosis Related Groups » (DRG).

Le système de remboursement DRG a été introduit aux Pays-Bas en 2005. Il précise les montants remboursables pour 30 000 traitements différents et est réglementé par l'autorité néerlandaise des soins de santé (NZA). Le diagnostic et le traitement du cancer de la prostate sont également remboursés en vertu du système DRG. Le test SelectMDx peut être utilisé dans le cadre du système DRG. Les montants de remboursement sont négociés directement entre les assureurs de soins de santé et les prestataires de soins de santé. Plusieurs hôpitaux néerlandais ont déjà intégré le test SelectMDx dans leur processus de diagnostic du cancer de la prostate.

Dr. Jan Groen, CEO de MDxHealth, commente : « Ceci est une avancée pour MDxHealth et constitue une étape importante de notre stratégie visant à favoriser l'adoption et l'acceptation de notre test SelectMDx marqué CE par les urologues et les payeurs en Europe. Nous pensons qu'en raison du vieillissement de la population masculine aux États-Unis et en Europe, l'utilisation de SelectMDx dans le cadre de la surveillance active et des soins primaires pourrait quadrupler l'opportunité commerciale à moyen terme pour SelectMDx et permettre ainsi de traiter plus de 4 millions de patients par an aux États-Unis et en Europe. Après l'annonce, le mois dernier, de l'insertion de SelectMDx dans les directives de l'EAU, nous avons hâte de communiquer d'autres nouvelles relatives à nos progrès sur les marchés européens ».

À propos de SelectMDx®

SelectMDx for Prostate Cancer est un test de diagnostic moléculaire urinaire breveté par MDx Health qui propose une méthode de « biopsie liquide » non invasive permettant d'évaluer le risque d'un homme de souffrir d'un cancer de la prostate. SelectMDx aide à identifier les patients qui présentent un risque accru de souffrir d'un cancer de la prostate agressif et potentiellement mortel, et pour qui une biopsie de la prostate et une détection précoce pourraient être bénéfiques. Le test aide à réduire de jusqu'à 50 % le besoin d'effectuer des IRM et des biopsies invasives de la prostate, diminuant ainsi les frais liés aux soins de santé et améliorant la qualité de vie des patients.

SelectMDx est disponible aux États-Unis et dans tous les pays membres de l'Union européenne. Depuis le lancement du test SelectMDx à la mi-2016, plus de 20 000 patients ont été testés, et 15 contrats commerciaux ont été signés avec des compagnies d'assurance américaines. Le test a été inclus dans les directives cliniques de l'association « European Association of Urology » (EAU) de 2018.

À propos de MDxHealth

MDxHealth est une société multinationale de soins de santé qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la Société sont basés sur la technologie génétique et épigénétique (méthylation) et sur d'autres technologies moléculaires dont elle est propriétaire. Ces tests aident les médecins dans leur diagnostic des cancers urologiques, dans leur pronostic de risque de résurgence et dans la prédiction de la réponse à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire américains se trouvent à Irvine, en Californie. Pour plus d'informations, visitez le site mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour plus d'informations :

MDxHealth



Dr. Jan Groen, CEO



États-Unis : +1 949 812 6979



Belgique : +32 4 257 70 21



info@mdxhealth.com







Jean-Marc Roelandt, directeur financier



Belgique : +32 (0) 4 257 70 21



Pays-Bas : +31 (0) 88 327 2727



IR@mdxhealth.com Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Chris Welsh & Hendrik Thys

Royaume-Uni : +44 20 3709 5701



mdxhealth@consilium-comms.com







LifeSpring LifeSciences Communication, Amsterdam



Leon Melens



Pays-Bas : +31 6 538 16 427



lmelens@lifespring.nl





*Le kit IVD PCR SelectMDx n'est pas disponible dans toutes les régions géographiques ou peut ne pas être approuvé pour toutes les utilisations décrites dans le présent communiqué de presse. Il n'est actuellement pas disponible aux États-Unis.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché dans lequel elle opère. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes hypothèses et estimations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables, mais qui peuvent s'avérer incorrects. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s'avérer être substantiellement différents. MDxHealth décline expressément toute obligation de mise à jour de toute déclaration prévisionnelle du présent communiqué afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si cela est requis par la loi ou par une réglementation. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d'achat de titres ou d'actifs de MDxHealth dans quelque juridiction que ce soit. Aucune valeur mobilière de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans inscription préalable en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières, et ses amendements, ou dans le respect d'une dispense d'une telle inscription, et conformément à toutes les lois applicables aux valeurs mobilières aux États-Unis.

REMARQUE : les logos de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx et UrNCollect sont des marques commerciales ou des marques déposées de MDxHealth SA. Toutes les autres marques commerciales et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: MDxHealth (R) via Globenewswire