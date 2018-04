COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATIONS REGLEMENTÉES

MDxHealth publie le Rapport Annuel 2017 et l'invitation à son Assemblée Générale d'Actionnaires

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE - 17h45 CEST, vendredi 27 avril 2018 - MDxHealth SA (« MDxHealth », ou la « Société »), (Euronext : MDXH.BR), a publié aujourd'hui son Rapport Annuel 2017 et l'invitation à son Assemblée Générale d'Actionnaires (« AG ») qui se tiendra le jeudi 31 mai à 10h00 CEST, chez Regus Brussels Zuid-Midi Railway Station, Avenue Fonsny 46, boîte 59, 1060 Bruxelles.

Le Rapport Annuel 2017 est disponible sur le site internet de la Société et expose la stratégie de la Société, son rapport d'activité et les états financiers consolidés.

Dans sa lettre aux actionnaires, Dr. Jan Groen, CEO de MDxHealth, commente : « 2017 était une année importante pour le développement continu de MDxHealth dans la poursuite de l'objectif de devenir le leader mondial dans le secteur du diagnostic moléculaire urologique. Le début de 2018 a été très encourageant et témoigne une fois de plus de la solidité de notre offre de produits. »

En plus des résolutions habituelles, il sera proposé à l'AG d'approuver les changements suivants au Conseil d'Administration :

La nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, notamment (a) Hilde Windels Sprl, représentée par Mme Hilde Windels, qui a été nommé par le Conseil d'Administrateurs pour remplacer Shaffar LLC, représenté par Marc Shaffar, et dont la nomination devrait être confirmé par l'AG, et (b) Ahok Sprl, représentée par Mr. Koen Hoffman ; et

La reconduction du mandat de Valiance Advisors LLP, représenté par Mr. Jan Pensaert, dont le mandat actuel viendra à échéance à la clôture de l'AG.

Pour plus d'informations sur l'agenda de l'AG, les résolutions proposées et les candidats administrateurs, prière de consulter le site internet de la société

À propos de MDxHealth

MDxHealth est une société multinationale de soins de santé qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la Société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) dont elle est propriétaire, et sur d'autres technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins dans leur diagnostic des cancers urologiques, dans leur pronostic de risque de résurgence et dans la prédiction de la réponse à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire américains se trouvent à Irvine, en Californie. Pour plus d'informations, visitez le site mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Pour plus d'informations :

MDxHealth



Dr. Jan Groen, CEO



États-Unis : +1 949 812 6979



Belgique : +32 4 257 70 21



info@mdxhealth.com







Jean-Marc Roelandt, directeur financier



Belgique : +32 4 257 70 21



Pays-Bas : +31 (0) 88 327 2727



IR@mdxhealth.com Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Chris Welsh & Hendrik Thys

Royaume-Uni : +44 20 3709 5701



mdxhealth@consilium-comms.com







LifeSpring LifeSciences Communication,



Leon Melens



Pays-Bas : +31 6 538 16 427



lmelens@lifespring.nl





Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché dans lequel elle opère. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes hypothèses et estimations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables, mais qui peuvent s'avérer incorrects. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s'avérer être substantiellement différents. MDxHealth décline expressément toute obligation de mise à jour de toute déclaration prévisionnelle du présent communiqué afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si cela est requis par la loi ou par une réglementation. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d'achat de titres ou d'actifs de MDxHealth dans quelque juridiction que ce soit. Aucune valeur mobilière de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans inscription préalable en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières, et ses amendements, ou dans le respect d'une dispense d'une telle inscription, et conformément à toutes les lois applicables aux valeurs mobilières aux États-Unis.

REMARQUE : les logos de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx et UrNCollect sont des marques commerciales ou des marques déposées de MDxHealth SA. Toutes les autres marques commerciales et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

