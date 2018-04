Mecelec : 2018 04 05 Résultats annuels 2017

Communiqué de presse

Mauves, le 05 Avril 2018

MECELEC COMPOSITES annonce ses résultats annuels 2017 marqués par la rentabilité opérationnelle

Mise en place d'un plan stratégique tourné vers l'innovation

Perspectives favorables pour 2018

À l'occasion de la sortie de son rapport annuel 2017, MECELEC COMPOSITES annonce son plan stratégique. Leader européen spécialiste de la mise en œuvre des matériaux composites, le Groupe MECELEC COMPOSITES a poursuivi la transformation de ses organisations durant l'année écoulée.

Avec un chiffre d'affaires en constante augmentation (+2,11% en 2017), le Groupe prévoit de renforcer son positionnement de PME « agile » au service de grands Groupes. Pour ce faire, MECELEC COMPOSITES lance un nouveau service axé sur l'innovation : MCI (Mecelec Composites Innovation).

Indicateurs clés sélectionnés (comptes sociaux au 31/12/2107 audités)

31/12/2016 31/12/2017

Chiffres d'affaires 23 118 23 606

Résultat d'exploitation - 1 022 29 Résultat net - 2 413 - 1 403 Valeur ajoutée 7 317 8 788 Excédent Brut d'Exploitation - 916 897 Capacité d'autofinancement - 1 135 119 Actif net comptable - 410 2 613 Capitaux propres - 716 2 296

MECELEC COMPOSITES clôture un exercice 2017 avec une légère croissance de son activité et une amélioration de ses résultats. Le chiffre d'affaires du Groupe s'inscrit à 23.606 k€ en progression de 2,1%. Accompagnant la progression de l'activité, le résultat d'exploitation s'élève à 29k€ en très forte amélioration par rapport à l'année précédente confirmant ainsi, par une rentabilité opérationnelle, la pertinence de la réorganisation stratégique menée durant l'année 2017.

Le résultat net s'établit à - 1.403k€ dont 382k€ d'impôts liés à la réévaluation des actifs immobilisés.

Le projet de réévaluation des actifs immobilisés a été constaté dans les comptes au 31/12/2017 - il se traduit par un écart de réévaluation brut de 4.797k€ (affecté aux capitaux propres en « écart de réévaluation ») ; le montant des capitaux propres s'élèvent de ce fait à 2.295k€.

MCI, L'INNOVATION AU CŒUR DE LA STRATÉGIE

Le Groupe lance MCI, Mecelec Composites Innovation. « Nous sommes convaincus que la croissance de MECELEC COMPOSITES repose sur le renforcement de notre accompagnement de la stratégie innovation de nos clients. Aujourd'hui, nous disposons de l'outil industriel le plus complet d'Europe, ce qui nous permet de proposer à nos clients toutes les technologies composites (RTM, infusion, injection, contact, SMC, BMC, ...). Avec MCI, nous renforçons notre offre, et apportons à nos clients des solutions innovation clefs en main. » explique Cédric BLANC BRUDE - Responsable Innovation.

MCI va contribuer à développer des partenariats et commercialiser la gestion de projets d'innovation. « Un élément qui va nous permettre d'accélérer notre croissance à moyen-terme. » conclut-Bénédicte DURAND - Directeur Général Délégué.

PERSPECTIVES

En 2018 MECELEC COMPOSITES et la priorité sur son excellence opérationnelle, piloté par le Directeur des Opérations et bénéficiera des investissements pour renforcer son organisation et accroître son efficience commerciale.

Après un quatrième trimestre en accélération, le Groupe vise en 2018 une progression de son chiffre d'affaires et une amélioration de sa rentabilité à périmètre constant.

AGENDA

Assemblée Générale des Actionnaires : le 17 Mai 2018 à 10h, au siège social Chiffre d'affaires T1 2018 : le 19 Avril 2018, après Bourse.

Le rapport annuel 2017 de MECELEC COMPOSITES a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 05 Avril 2018. Ce document est disponible sur le site de la société MECELEC COMPOSITES à l'adressewww.mecelec.fret sur le site de l'AMF www.amf-france.org à compter du 06 Avril 2018.

MECELEC COMPOSITES est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connu depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, …), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites.

Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc.

Avec un chiffre d'affaires de 23,6M€ en 2017, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 171 collaborateurs répartis sur 3 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international.

La société est cotée sur EURONEXT GROWTH- Code ISIN : FR0000061244 - ALMEC.